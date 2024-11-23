كتبت-هند عواد:

شهدت الجولة التاسعة في الدوري المصري للسيدات موسم 2024-2025، حالة جدلية في مباراة الأهلي وإنبي، تنضم إلى سلسلة من الغرائب التي تشهدها المسابقة.

وألغيت مباراة الأهلي وإنبي، بسبب عدم وجود سيارة إسعاف، ولا يعد غياب السيارة أمرا غريبا، إلا أن تصريحات شادي محمد رئيس جهاز الكرة النسائية بالنادي الأهلي، حول الواقعة هي التي أثارت الجدل، وقال لمصراوي: "المباراة ألغيت بسبب أنهم "عاملين تمثيلية" مع الإسعاف، السيارة كانت موجودة ثم اختفت، وبعد إلغاء المباراة وجدناها "مستخبية" في مكان آخر، يتلاعبون لعدم لعب المباراة "خايفين".

وبدأت سلسلة غرائب الدوري المصري للسيدات، قبل انطلاق المسابقة بـ24 ساعة، حينما انسحب فريق الأميرية من المسابقة، للمشاركة مع فريق آخر في القسم الثاني.

وفي الجولة الأولى من الدوري المصري للسيدات، ألغيت مباراة إنبي ودلفي، بسبب تأجير ملعب المباراة إلى أكاديمية النادي الأهلي، وفي الجولة التالية انسحب فريق الاتحاد من مباراة مسار بعد تلقي 7 أهداف في الشوط الأول.

واستمرارا لسلسلة الانسحابات أمام فريق مسار، لم يذهب الاتحاد ودلفي في الجولتين الثالثة والرابعة إلى مباراة الأول، ليتم اعتبار مسار فائزا بنتيجة 2-0.

وبعد الجولة الرابعة، انسحب فريق دلفي من المسابقة وأبلغ الاتحاد المصري لكرة القدم الأندية، برفع اسم الفريق من جدول المسابقة.

ومرت الجولة الخامسة من دون أزمات، حتى انسحب الاتحاد من أمام الأهلي، بعد تلقي الفريق 8 أهداف في 35 دقيقة، وبعدها تمكنت سيدات الأهلي من تحقيق الانتصار الأكبر في تاريخهن، بالفوز على الجونة بنتيجة 11-0.

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