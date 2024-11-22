المحطة الأخيرة.. مسار لكتابة التاريخ في دوري أبطال أفريقيا للسيدات

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي مسار، لمواجهة إيدو كوينز النيجيري، في السابعة مساء اليوم على ملعب محمد العبدي في الدار البيضاء، في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية بدوري أبطال أفريقيا للسيدات 2024.

ويسعى مسار لتحقيق التاريخ، كأول نادي مصري يحصل على المركز الثالث في دوري أبطال أفريقيا، بعد المشاركة الاستثنائية، انطلاقا من الفوز على حامل اللقب صن داونز في دور المجموعات، ووصوله إلى نصف النهائي، في مواجهة الجيش الملكي المغربي، إلا أنه خسر منه في الدقائق الأخيرة، بنتيجة 1-2.

وقال أحمد رمضان المدير الفني لسيدات مسار، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للكاف: "أثبتنا أننا نستحق الاحترام بوصولنا إلى هذا المستوى، قمنا بدراسة كل نادٍ بعناية وعدلنا أسلوب لعبنا وفقًا لذلك، مما أتى ثماره أمام أندية ذات خبرة أكبر".

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