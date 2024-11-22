"مستخبية واستشهاد بتأجير ملعب".. القصة الكاملة لأزمة إسعاف مباراة الأهلي وإنبي

كتبت-هند عواد:

أثارت مباراة الأهلي وإنبي في الجولة التاسعة من الدوري المصري للسيدات، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت من الملعب ووصلت إلى تبادل التصريحات بين مسؤولي الطرفين.

بدأت أزمة مباراة الأهلي وإنبي في دوري السيدات، عصر أمس الخميس، حينما التقى الفريقان على ملعب إنبي، لخوض المباراة، لكن تفقد طاقم التحكيم سيارة الإسعاف ولم يجدوها، ووفقا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، يوفر الفريق المضيف سيارة الإسعاف قبل انطلاق المباراة بـ20 دقيقة، أو يحضر إيصال حجز السيارة في حال عدم وجودها.

وانتظر طاقم تحكيم المباراة ولاعبات الفريقين وصول سيارة الإسعاف، وذلك لمدة 20 دقيقة وهي المدة القانونية وفقا للائحة، قبل أن يتم إلغاء المباراة وهكذا يتم اعتبار الأهلي فائزا بنتيجة 2-0.

شادي محمد والتمثيلية

اعترض شادي محمد رئيس جهاز الكرة النسائية بالنادي الأهلي، على عدم وجود سيارة إسعاف قبل المباراة، وقال لمصراوي: "المباراة ألغيت بسبب أنهم "عاملين تمثيلية" مع الإسعاف، السيارة كانت موجودة ثم اختفت، وبعد إلغاء المباراة وجدناها "مستخبية" في مكان آخر، يتلاعبون لعدم لعب المباراة "خايفين".

وأضاف: "مراقب المباراة لم يرى سوى ما حدث في الملعب ولكنه يعلم أنها تمثيلية، وهذا لا يليق بالكرة النسائية، غير مقبول لي كنادي أن أخوض معسكرا ويتم صرف الأموال عليه، وفي النهاية ينسحب الفريق "اللي مش قادر وخايف يواجه الأهلي مينزلش من بيته"، لا يلعب أفضل".

وأتم تصريحاته: "اتحاد الكرة يجب عليه أن يلتزم ويقرأ اللوائح، ما يحدث لا يصح، يجب التعديل في اللائحة وحسم اللقب لا يكون بفارق الأهداف، ومن ينسحب توقع عليه عقوبة قاسية، لأنهم يستغلون ثغرات في اللوائح، مثلما حدث اليوم".

الشريعي يرد على شادي محمد

من جانبه، رد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، وقال لمصراوي: "عدم وجود عربة الإسعاف كان خطأ من إداري فريقنا، وتم تحويله للتحقيق فورا بسبب عدم تذكره دفع رسوم السيارة، ياريت كابتن شادي يخليه في ثغرات الكورة ويبعد عن الثغرات الإدارية لأنه ميعرفهاش اصلا".

وأضاف: "لما حد بقيمة كابتن شادي محمد يقول إنبي جاب عربية إسعاف وخباها، لأنها بتيجي بفلوس وإيصال، ولو شادي كلف نفسه وكلم هيئة الإسعاف هيعرف أن الرسوم مدفعتش، يبقى عربية الإسعاف جت إزاي؟، إدارة الأهلي قوية جدا وبنتعلم منها، مينفعش حد منتمي ليهم يقول كلام مش دقيق".

وأتم تصريحاته: "احنا عشان نادي محترف ونفهم في الشغل الإداري المظبوط، لما عرفنا اللي حصل حولنا الإداري للتحقيق، جبنا سيارة إسعاف الشركة، لكن كان الوقت المسموح انتهى، وبالنسبة لتصريح شادي محمد، ده كلام غير مقبول، ولا يصح".

واقعة مشابهة

واستشهد أيمن الشريعي بواقعة أخرى، حينما ألغيت مباراة فريقه مع دلفي في الجولة الأولى، بسبب تأجير ملعب المباراة لأكاديمية الأهلي، وحينما تم اعتبار إنبي فائزا بنتيجة 2-0، وقال الشريعي في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "نحن لا نفعل مثل هذه الأمور، هذا خطأ غير مقصود، وحدث معنا نفس الموقف في الجولة الأولى، وحينما الملعب لم يكن فارغا لتأجيره لأكاديمية الأهلي".

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