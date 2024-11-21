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أيمن الشريعي لـ "مصراوي": "ياريت شادي محمد يخليه في ثغرات الكورة وحولنا الإداري للتحقيق"

07:34 م الخميس 21 نوفمبر 2024
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    سياراة إسعاف مباراة الأهلي وإنبي
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    سياراة إسعاف
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    الفرنسي ديميتري مدرب سيدات الأهلي (1)
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    الفرنسي ديميتري مدرب سيدات الأهلي (2)
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    الفرنسي ديميتري لوبوف مدرب سيدات الأهلي
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    تشارتي روبن لاعبة الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بالنادي الأهلي
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    تشارتي روبن لاعبة الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بالنادي الأهلي
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    تشارتي روبن لاعبة الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بالنادي الأهلي
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    سيدات الأهلي من مباراة اتحاد بسيون
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    سيدات الأهلي من مباراة اتحاد بسيون_14
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كتب- محمد القرش:

شهدت الساعات القليلة الماضية أزمة في مباراة الأهلي وإنبي للسيدات، بعد إلغائها واحتساب المارد الأحمر فائزا بنتيجة 2-0، بسبب عدم توفر سيارة إسعاف للمباراة.

وقال أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي في تصريحات خاصة "لمصراوي": "عدم وجود عربة الإسعاف كان خطأ من إداري فريقنا، وتم تحويله للتحقيق فورا بسبب عدم تذكره دفع رسوم السيارة".

وردا على تصريحات شادي محمد، أوضح: "ياريت كابتن شادي يخليه في ثغرات الكورة ويبعد عن الثغرات الإدارية لأنه ميعرفهاش اصلا".

وأضاف: "لما حد بقيمة كابتن شادي محمد يقول إنبي جاب عربية إسعاف وخباها، لأنها بتيجي بفلوس وإيصال، ولو شادي كلف نفسه وكلم هيئة الإسعاف هيعرف أن الرسوم مدفعتش، يبقى عربية الإسعاف جت إزاي؟".

وواصل: "إدارة الأهلي قوية جدا وبنتعلم منها، مينفعش حد منتمي ليهم يقول كلام مش دقيق".

وأردف: "احنا عشان نادي محترف ونفهم في الشغل الإداري المظبوط، لما عرفنا اللي حصل حولنا الإداري للتحقيق، جبنا سيارة إسعاف الشركة، لكن كان الوقت المسموح انتهى".

وعن تصريح شادي (اللي خايف من الأهلي مينزلش من بيته)، رد الشريعي: "ده كلام غير مقبول، ولا يصح".

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