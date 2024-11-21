تعثر سيدات وادي دجلة في الدوري المصري بالتعادل مع مودرن سبورت

كتبت-هند- عواد:

تعثر الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي وادي دجلة في الدوري المصري موسم 2023-2024، بالتعادل مع مودرن سبورت 2-2، في المباراة التي جمعت بينهما، منذ قليل، في الجولة التاسعة.

وافتتحت نهى الصلح التسجيل لوادي دجلة، ثم أضافت منار السيد الهدف الثاني، قبل أن تقلص أوشا الفارق لمودرن سبورت، ثم أحرزت التعادل.

ورفعت سيدات وادي دجلة رصيدهن إلى النقطة الـ16، في المركز الثاني، فيما وصل فريق مودرن سبورت إلى النقطة الـ13 في المركز الخامس.

اقرأ أيضًا:

الأهلي في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات قبل انطلاق الجولة التاسعة