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تعثر سيدات وادي دجلة في الدوري المصري بالتعادل مع مودرن سبورت

05:58 م الخميس 21 نوفمبر 2024
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    منار السيد لاعبة وادي دجلة
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    أوشا تتقدم لاعبات موردن سبورت قبل مباراة وادي دجلة
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    أوشا ونهى الصلح من مباراة وادي دجلة ومودرن سبورت
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كتبت-هند- عواد:

تعثر الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي وادي دجلة في الدوري المصري موسم 2023-2024، بالتعادل مع مودرن سبورت 2-2، في المباراة التي جمعت بينهما، منذ قليل، في الجولة التاسعة.

وافتتحت نهى الصلح التسجيل لوادي دجلة، ثم أضافت منار السيد الهدف الثاني، قبل أن تقلص أوشا الفارق لمودرن سبورت، ثم أحرزت التعادل.

ورفعت سيدات وادي دجلة رصيدهن إلى النقطة الـ16، في المركز الثاني، فيما وصل فريق مودرن سبورت إلى النقطة الـ13 في المركز الخامس.

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تعادل سيدات وادي دجلة مع مودرن سبورت الدوري المصري للسيدات تعثر سيدات وادي دجلة
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