شادي محمد: "إسعاف مباراة إنبي تمثيلية.. واللي خايف يواجه الأهلي مينزلش من بيته"

كتبت-هند عواد:

علق شادي محمد رئيس جهاز الكرة النسائية بالنادي الأهلي، على إلغاء مباراة فريقه مع إنبي في الدوري المصري للسيدات، والتي كانت من المقرر إقامتها في الثانية والنصف عصر اليوم، بسبب عدم وجود سيارة إسعاف.

وقال شادي محمد في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "المباراة ألغيت بسبب أنهم "عاملين تمثيلية" مع الإسعاف، السيارة كانت موجوده ثم اختفت، وبعد إلغاء المباراة وجدناها "مستخبية" في مكان آخر، يتلاعبون لعدم لعب المباراة "خايفين".

وأوضح: "مراقب المباراة لم يرى سوى ما حدث في الملعب ولكنه يعلم أنها تمثيلية، وهذا لا يليق بالكرة النسائية، غير مقبول لي كنادي أن أخوض معسكرا ويتم صرف الأموال عليه، وفي النهاية ينسحب الفريق "اللي مش قادر وخايف يواجه الأهلي مينزلش من بيته"، لا يلعب أفضل".

وأتم تصريحاته: "اتحاد الكرة يجب عليه أن يلتزم ويقرأ اللوائح، ما يحدث لا يصح، يجب التعديل في اللائحة وحسم اللقب لا يكون بفارق الأهداف، ومن ينسحب توقع عليه عقوبة قاسية، لأنهم يستغلون ثغرات في اللوائح، مثلما حدث اليوم".

اقرأ أيضًا:

بسبب سيارة الإسعاف.. إلغاء مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري للسيدات