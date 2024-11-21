"الزمالك ليس بينهم".. ثلاث فرق بلا هزيمة في الدوري المصري للسيدات

كتبت-هند عواد:

يحقق الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، إنجازا تاريخيا في المشاركة الأولى له بالدوري المصري، إذ أن الفريق لم يتلقى أي هزيمة في 8 جولات.

ويوجد ثلاث فرق لم يتلقوا الهزيمة في الدوري المصري للسيدات، على رأسهم الأهلي الذي يتصدر جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، والفريق الثاني البنك الأهلي الذي خاض 5 مباريات وحصد 15 نقطة، ويأتي في المركز الثاني.

ويعد فريق مسار ثالث الفرق التي لم تتلقى أي هزيمة في الدوري المصري حتى الآن، وحصد الفريق 12 نقطة من 4 مباريات، ولم يستكمل باقي مبارياته، بسبب مشاركته في دوري أبطال أفريقيا للسيدات.

وعلى الجانب الآخر، تلقت سيدات الزمالك هزيمتين، الأولى من الأهلي بالجولة الأولى بنتيجة 2-1، والثانية من وادي دجلة بثنائية نظيفة.

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