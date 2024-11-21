ديميتري لوبوف: "الأهلي هو ريال مدريد أفريقيا .. وكنت أعرف الفريق من بطولاته"

كتبت-هند عواد:

كشف الفرنسي ديميتري لوبوف المدير الفني لسيدات الأهلي، كواليس تفاوض الأهلي معه لتولي تدريب الفريق، الذي يشارك في الدوري المصري للمرة الأولى في التاريخ.

وقال ديميتري لوبوف في تصريحات عبر قناة الأهلي: "تلقيت اتصالا من الأهلي، عندما كنت في المغرب ومن المعروف أنه عندما يتصل بك الأهلي لا يمكن أن ترفض، كنت أعرف الأهلي قبل أن أحضر إلى هنا، من خلال البطولات التي حصل عليها الفريق بشكل عام، الأهلي هو ريال مدريد أفريقيا، وكانت لي فرصة لحضور مباراة فريق الرجال ضد العين، الأمر استثنائي تحدثت مع المشجعين وشاهدت فيديوهات وكان علي أن أرى بعيني لأصدق ما أسمعه".

وأضاف: "شادي محمد أخبرني بالذهاب إلى المباراة قبل 3 ساعات من بدايتها، حتى يمكنني الدخول، لم أكن أصدق في البداية، حتى عندما رأيت بعيني رأيت الأمر مذهلا، لأن الجمهور قادرا على أن يحرك الفريق وهما اللاعب الأهم في الاستاد".

وعن بداية المفاوضات، أوضح: "أعرف مصرية وحيدة دربتها في نابولي وكانت تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي سامية آدم وطلبت منها النصيحة قبل أن آتي إلى هنا، لم تكن النصيحة بشأن الأهلي، كنت استشيرها بأشياء تخص عائلتي والمعيشة في مصر، وأطفالي معي دوما أينما أذهب، فهم يتحدثون الإيطالية والفرنسية وحاليا العربية".