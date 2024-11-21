ديميتري لوبوف: "اللاعبات ليس مكانهن المطبخ وأحيانا يلعبن أفضل من الرجال"

كتبت-هند عواد:

علق الفرنسي ديميتري لوبوف مدرب الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، على مقولة "البنات مكانهن المطابخ وليس الملاعب".

وقال ديميتري لوبوف في تصريحات عبر قناة الأهلي: "إذا كانت اللاعبات في مصر يمكنهن لعب كرة القدم، إذن يمكنهن الطبخ بشكل جيد، وكرة القدم النسائية موجودة في العالم كله، السعودية والصين وأمريكا وفرنسا".

وأتم تصريحاته: "لست مقتنعا بأن اللاعبات مكانهن الوحيد المطبخ، اليوم يقدمن كرة قدم أفضل من الرجال، في بعض الأحيان".