مدرب سيدات الأهلي: "الزمالك ليس منافسنا وحزنت في مباراتنا لهذا السبب"

كتبت-هند عواد:

تحدث الفرنسي ديميتري لوبوف المدير الفني لسيدات الأهلي، عن المنافسة مع الزمالك والفوز عليه بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الأولى من الدوري المصري للسيدات.

وقال ديميتري لوبوف في تصريحات عبر قناة الأهلي: "الزمالك لم يحضر من أساسه إلى نصف ملعبنا في مباراتنا، وكنت حزينا لأنه كان يمكننا الفوز 4-0 في الشوط الأول، وحزنت بسبب هدف الزمالك، ولم أتلذذ بهذا الانتصار، وكنت حزينا لإصابة أمنية سمير لأنها واحدة من اللاعبات الأساسيات وخسارتها مؤثرة، والغريب أن حكم اللقاء لم يحتسب خطأ في إصابتها".

وأضاف عن المنافسة بالموسم: "أكبر منافس لي اليوم هو مسار بطل مصر والأكثر حظا والمرشح الأوفر حظا، ووادي دجلة الذي فاز أكثر من بالبطولة، ولكن تمكنا من الفوز عليه، وسنفوز على مسار فهو فريق كبير ولديه لاعبات مميزات، لكن الأهلي فريق كبير".

وأتم ديميتري تصريحاته: "الزمالك ليس الأكثر قوة، الأداء معقول ولكن بالنسبة لي لا يقدمون كرة قدم جيدة، وبالنسبة لي أيضا كرة القدم الجيدة جزء من الفرق الكبرى، فهو ليس منافسا".