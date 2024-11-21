ديميتري لوبوف: "الأهلي يديره أساطير وهذا لا يوجد في أوروبا"

كتبت-هند عواد:

تحدث الفرنسي ديميتري لوبوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، عن لقائه بمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، قبل توليه تدريب الفريق.

وقال ديميتري لوبوف في تصريحات عبر قناة الأهلي: "بشكل مبسط كنت محظوظا لأنني قابلت الخطيب، هو رمز كبير والأهلي مؤسسة كبيرة ويديرها مجموعة من النجوم الذين حققوا المجد في كرة القدم المصرية".

وأضاف: "هذا الأمر مهما ولا يوجد في أوروبا، قد ترى مدرب أو فرد أسطورة يدير فريق ولكن لن تجد منظومة كاملة يديرها أساطير وحققوا المجد في الكرة المصرية مثل الأهلي".

وأتم ديميتري تصريحاته: "هذا أمر كبير وكنت محظوظا، وهذا هو الفارق بين الأهلي وباقي الأندية، الأهلي يديره أساطير".

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