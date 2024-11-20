هدافة دوري السيدات لمصراوي: "عائلتي رفضت لعبي لكرة القدم.. وفقدت والدي قبل الاحتراف"

كتبت-هند عواد:

تحدثت المحترفة النيجيرية أجوه فيفر لاعبة سيدات زد، عن بداية مسيرتها في كرة القدم ورحلة الاحتراف التي بدأت في سن صغير.

وتتصدر أجوه فيفر صاحبة الـ 20 عاما، قائمة هدافات الدوري المصري للسيدات، برصيد 14 هدفا، بعد مرور 8 جولات فقط.

وقالت أجوه، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "رحلتي لم تكن سهلة أبدا قبل أن أصل إلى زد، واجهت كثير من التحديات قبل الوصول إلى هذه النقطة من مسيرتي، التحديات كانت من عائلتي وأصدقائي، لأنه عندما تختار كرة القدم تترك كل شيء خلفك، من دون دعم أحد".

وأَضافت: "كنت أكافح وحدي، لأنني لم آت من عائلة غنية، الشكر لله أنني ولدت بموهبة لعب كرة القدم، لكنني بدأت لعب كرة القدم منذ الصغر، ومسيرتي بدأت من المدرسة واللعب مع الشباب، على الرغم من أن والدي كانا لا يريدانني أن ألعب كرة القدم، لكنني كنت دائما أمثل مدرستي في الفتيات والفتيان لأنني كنت جيدة جدا".

وأتمت تصريحاتها عن بداية رحلة احترافها والانتقال إلى الشباب السعودي ثم زد: "عائلتي في النهاية قبلت، بالرغم من لقد فقدت والدي في ذلك الوقت".

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