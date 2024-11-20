لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أفريقيا تحت 17 عاما- شمال أفريقيا

تونس

- -
18:00

مصر

تصفيات أفريقيا تحت 17 عاما- شمال أفريقيا

ليبيا

- -
21:00

المغرب

تصفيات أفريقيا تحت 20 عاما- شمال أفريقيا

ليبيا- الشباب

0 0
17:00

مصر - شباب

تصفيات أفريقيا تحت 20 عاما- شمال أفريقيا

الجزائر - شباب

- -
20:00

المغرب - الشباب

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

1 0
02:00

بيرو

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

البرازيل

1 1
02:45

أوروجواي

جميع المباريات

إعلان

هدافة دوري السيدات لمصراوي: "عائلتي رفضت لعبي لكرة القدم.. وفقدت والدي قبل الاحتراف"

04:53 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    النيجيرية أجوه فيفر من داخل صالة الجيم (1)
  • عرض 16 صورة
    النيجيرية أجوه فيفر من إحدى مباريات زد (7)
  • عرض 16 صورة
    النيجيرية أجوه فيفر من إحدى مباريات زد (6)
  • عرض 16 صورة
    النيجيرية أجوه فيفر من إحدى مباريات زد (5)
  • عرض 16 صورة
    النيجيرية أجوه فيفر من إحدى مباريات زد (4)
  • عرض 16 صورة
    النيجيرية أجوه فيفر من إحدى مباريات زد (3)
  • عرض 16 صورة
    النيجيرية أجوه فيفر من داخل صالة الجيم (2)
  • عرض 16 صورة
    النيجيرية أجوه فيفر من داخل صالة الجيم (3)
  • عرض 16 صورة
    النيجيرية أجوه فيفر مع الشباب السعودي (5)
  • عرض 16 صورة
    النيجيرية أجوه فيفر مع الشباب السعودي (4)
  • عرض 16 صورة
    النيجيرية أجوه فيفر مع الشباب السعودي (3)
  • عرض 16 صورة
    النيجيرية أجوه فيفر من إحدى مباريات زد (2)
  • عرض 16 صورة
    النيجيرية أجوه فيفر مع الشباب السعودي (2)
  • عرض 16 صورة
    النيجيرية أجوه فيفر من إحدى مباريات زد (1)
  • عرض 16 صورة
    النيجيرية أجوه فيفر مع الشباب السعودي (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

تحدثت المحترفة النيجيرية أجوه فيفر لاعبة سيدات زد، عن بداية مسيرتها في كرة القدم ورحلة الاحتراف التي بدأت في سن صغير.

وتتصدر أجوه فيفر صاحبة الـ 20 عاما، قائمة هدافات الدوري المصري للسيدات، برصيد 14 هدفا، بعد مرور 8 جولات فقط.

وقالت أجوه، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "رحلتي لم تكن سهلة أبدا قبل أن أصل إلى زد، واجهت كثير من التحديات قبل الوصول إلى هذه النقطة من مسيرتي، التحديات كانت من عائلتي وأصدقائي، لأنه عندما تختار كرة القدم تترك كل شيء خلفك، من دون دعم أحد".

وأَضافت: "كنت أكافح وحدي، لأنني لم آت من عائلة غنية، الشكر لله أنني ولدت بموهبة لعب كرة القدم، لكنني بدأت لعب كرة القدم منذ الصغر، ومسيرتي بدأت من المدرسة واللعب مع الشباب، على الرغم من أن والدي كانا لا يريدانني أن ألعب كرة القدم، لكنني كنت دائما أمثل مدرستي في الفتيات والفتيان لأنني كنت جيدة جدا".

وأتمت تصريحاتها عن بداية رحلة احترافها والانتقال إلى الشباب السعودي ثم زد: "عائلتي في النهاية قبلت، بالرغم من لقد فقدت والدي في ذلك الوقت".

اقرأ أيضًا:

"نصيحة نعمة رشاد وإصابة صليبي".. حكاية بسمة عبد المجيد مع التحكيم
https://www.masrawy.com/ sports/sports-videos/details/ 2024/11/20/2677954


دوري السيدات أجوه فيفر لاعبة سيدات زد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحكومة تغلظ عقوبة سرقة الكهرباء.. حبس سنة وغرامة تصل لمليون جنيه
مأساة في الروضة.. معلمة تضرب طفلة بوحشية داخل حضانة بالغربية- فيديو وصور
طلب إحاطة لحجب التيك توك عن مصر بعد منعه بـ 19 دولة
أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025 تبدأ من 30 ألف جنيه تبدأ من 30 ألف جنيه
السفير محمد الشناوي متحدثًا رسميًا لرئاسة الجمهورية