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مواجهة قوية والأهلي وإنبي.. مباريات الجولة السابعة بالدوري المصري للسيدات

02:35 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

سيدات الأهلي من مباراة اتحاد بسيون_14

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كتبت-هند عواد:

تنطلق الجولة التاسعة من الدوري المصري للسيدات 2024-2025، غدا الخميس 21 نوفمبر، وتشهد الجولة مباراة قوية تجمع بين مودرن سبورت ووادي دجلة الأكثر تتويجا باللقب.

وجاء جدول مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري للسيدات كالآتي:

الخميس 21 نوفمبر

مودرن سبورت – وادي دجلة، الساعة 2:30

الجمعة 22 نوفنبر

المعادي واليخت – الزمالك، الساعة 2:30

اتحاد بسيون – المصري، الساعة 2:30

الاتحاد السكندري – المقاولون العرب، الساعة 2:30

الجونة – زد، الساعة 2:30

إنبي – الأهلي، الساعة 2:30

بيراميدز – الطيران، الساعة 2:30

البنك الأهلي – بالم هيلز، الساعة 2:30

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الدوري المصري للسيدات الجولة التاسعة وادي دجلة ومودرن سبورت
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