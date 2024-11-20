مواجهة قوية والأهلي وإنبي.. مباريات الجولة السابعة بالدوري المصري للسيدات

كتبت-هند عواد:

تنطلق الجولة التاسعة من الدوري المصري للسيدات 2024-2025، غدا الخميس 21 نوفمبر، وتشهد الجولة مباراة قوية تجمع بين مودرن سبورت ووادي دجلة الأكثر تتويجا باللقب.

وجاء جدول مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري للسيدات كالآتي:

الخميس 21 نوفمبر

مودرن سبورت – وادي دجلة، الساعة 2:30

الجمعة 22 نوفنبر

المعادي واليخت – الزمالك، الساعة 2:30

اتحاد بسيون – المصري، الساعة 2:30

الاتحاد السكندري – المقاولون العرب، الساعة 2:30

الجونة – زد، الساعة 2:30

إنبي – الأهلي، الساعة 2:30

بيراميدز – الطيران، الساعة 2:30

البنك الأهلي – بالم هيلز، الساعة 2:30

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