مواجهة قوية والأهلي وإنبي.. مباريات الجولة التاسعة بالدوري المصري للسيدات
كتبت-هند عواد:
تنطلق الجولة التاسعة من الدوري المصري للسيدات 2024-2025، غدا الخميس 21 نوفمبر، وتشهد الجولة مباراة قوية تجمع بين مودرن سبورت ووادي دجلة الأكثر تتويجا باللقب.
وجاء جدول مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري للسيدات كالآتي:
الخميس 21 نوفمبر
مودرن سبورت – وادي دجلة، الساعة 2:30
إنبي – الأهلي، الساعة 2:30
الجمعة 22 نوفنبر
المعادي واليخت – الزمالك، الساعة 2:30
اتحاد بسيون – المصري، الساعة 2:30
الاتحاد السكندري – المقاولون العرب، الساعة 2:30
الجونة – زد، الساعة 2:30
بيراميدز – الطيران، الساعة 2:30
البنك الأهلي – بالم هيلز، الساعة 2:30
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