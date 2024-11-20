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"شاركت في أفريقيا".. 15 صورة لـ حبيبة عصام "ميسي" الكرة النسائية المتألقة الأهلي

06:00 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2024
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    حبيبة عصام مع وائل السيد مدرب سيدات وادي دجلة السابق
  • عرض 15 صورة
    حبيبة عصام وميا لاعبة الأهلي
  • عرض 15 صورة
    عناق حبيبة عصام ووائل السيد مدربها السابق
  • عرض 15 صورة
    عناق حبيبة عصام ووائل السيد مدربها السابق
  • عرض 15 صورة
    احتفال حبيبة عصام مع الأمريكية ميا
  • عرض 15 صورة
    حبيبة عصام من مباراة مودرن سبورت
  • عرض 15 صورة
    حبيبة عصام من مباراة الجونة
  • عرض 15 صورة
    حبيبة عصام من مباراة الاتحاد السكندري
  • عرض 15 صورة
    حبيبة عصام من مباراة الجونة
  • عرض 15 صورة
    حبيبة عصام من مباراة الجونة
  • عرض 15 صورة
    حبيبة عصام من مباراة اتحاد بسيون
  • عرض 15 صورة
    حبيبة عصام من مباراة اتحاد بسيون
  • عرض 15 صورة
    حبيبة عصام من مباراة اتحاد بسيون
  • عرض 15 صورة
    احتفال حبيبة عصام بهدفها في وادي دجلة
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كتبت-هند عواد:

تقدم حبيبة عصام حافظ "بيبو" لاعبة الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، مستوى مميزا في الموسم الحالي من الدوري المصري للسيدات، بعدما سجلت رباعية في شباك الجونة بالجولة الماضية.

وسجلت حبيبة عصام صاحبة الـ17 عاما، 8 أهداف مع الأهلي في الموسم الحالي، بينهم هدف الفريق الوحيد ضد وادي دجلة فريقها السابق، في المباراة التي انتهت بهدف نظيف لصالح سيدات الأهلي، ولقبها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بلقب "ميسي" الكرة النسائية.

وولدت حبية عصام عام 2007، وتألقت مع سيدات وادي دجلة تحت قيادة محمد كمال ووائل السيد ثنائي الفريق السابقين، وشاركت بيبو مع وادي دجلة في بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات.

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حبيبة عصام الأهلي سيدات الأهلي ميسي الكرة النسائية
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