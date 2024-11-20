"شاركت في أفريقيا".. 15 صورة لـ حبيبة عصام "ميسي" الكرة النسائية المتألقة الأهلي

كتبت-هند عواد:

تقدم حبيبة عصام حافظ "بيبو" لاعبة الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، مستوى مميزا في الموسم الحالي من الدوري المصري للسيدات، بعدما سجلت رباعية في شباك الجونة بالجولة الماضية.

وسجلت حبيبة عصام صاحبة الـ17 عاما، 8 أهداف مع الأهلي في الموسم الحالي، بينهم هدف الفريق الوحيد ضد وادي دجلة فريقها السابق، في المباراة التي انتهت بهدف نظيف لصالح سيدات الأهلي، ولقبها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بلقب "ميسي" الكرة النسائية.

وولدت حبية عصام عام 2007، وتألقت مع سيدات وادي دجلة تحت قيادة محمد كمال ووائل السيد ثنائي الفريق السابقين، وشاركت بيبو مع وادي دجلة في بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات.

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