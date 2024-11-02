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"حققت بطولتين في أول موسم لها".. من هي تمارا شاش أول محترفه مصرية بالدوري الإيطالي لكرة السلة؟ (صور)

03:27 م السبت 02 نوفمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    تمارا شاش أول محترفه مصرية بالدوري الإيطالي لكرة السلة
  • عرض 20 صورة
    تمارا شاش أول محترفه مصرية بالدوري الإيطالي لكرة السلة
  • عرض 20 صورة
    تمارا شاش أول محترفه مصرية بالدوري الإيطالي لكرة السلة
  • عرض 20 صورة
    تمارا شاش أول محترفه مصرية بالدوري الإيطالي لكرة السلة
  • عرض 20 صورة
    تمارا شاش أول محترفه مصرية بالدوري الإيطالي لكرة السلة
  • عرض 20 صورة
    تمارا شاش أول محترفه مصرية بالدوري الإيطالي لكرة السلة
  • عرض 20 صورة
    تمارا شاش أول محترفه مصرية بالدوري الإيطالي لكرة السلة
  • عرض 20 صورة
    تمارا شاش أول محترفه مصرية بالدوري الإيطالي لكرة السلة
  • عرض 20 صورة
    تمارا شاش أول محترفه مصرية بالدوري الإيطالي لكرة السلة
  • عرض 20 صورة
    تمارا شاش أول محترفه مصرية بالدوري الإيطالي لكرة السلة
  • عرض 20 صورة
    تمارا شاش أول محترفه مصرية بالدوري الإيطالي لكرة السلة
  • عرض 20 صورة
    تمارا شاش أول محترفه مصرية بالدوري الإيطالي لكرة السلة
  • عرض 20 صورة
    تمارا شاش أول محترفه مصرية بالدوري الإيطالي لكرة السلة
  • عرض 20 صورة
    تمارا شاش أول محترفه مصرية بالدوري الإيطالي لكرة السلة
  • عرض 20 صورة
    تمارا شاش أول محترفه مصرية بالدوري الإيطالي لكرة السلة
  • عرض 20 صورة
    تمارا شاش أول محترفه مصرية بالدوري الإيطالي لكرة السلة
  • عرض 20 صورة
    تمارا شاش أول محترفه مصرية بالدوري الإيطالي لكرة السلة
  • عرض 20 صورة
    تمارا شاش أول محترفه مصرية بالدوري الإيطالي لكرة السلة
  • عرض 20 صورة
    تمارا شاش أول محترفه مصرية بالدوري الإيطالي لكرة السلة
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يشهد دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة السلة تواجد تمارا شاش لاعبة نادي ثاندر باسكت ميتاليكا التي تُعد أول محترفة مصرية بالبطولة.

صاحبة الـ 24 عاماً تُعد أحد مواهب كرة السلة بنادي الصيد قبل أن تستكمل مشوارها مع اللعبة بدوري الجامعات الأمريكي ومنه جاء الاحتراف بالدوري الإيطالي.

انضمت تمارا لفريق نادي Women Apu Udine الإيطالي؛ إذ تمكنت معه من الفوز بدوري الدرجة الثانية بالموسم الماضي وكذلك التتويج بلقب كأس إيطاليا لأول مرة بتاريخ النادي.

الأداء الذي ظهرت به تمارات بالموسم الماضي مع فريقها Women Apu Udine جعل أعين نادي ثاندر باسكت ميتاليكا للتعاقد معها.

وعلى المستوى الدولي فسبق ومثّلت تمار منتخب مصر ببطولة إفريقيا تحت 17 سنة، وبطولة أفريقيا 3×3 .

وتعد تمارا كذلك أصغر مصرية شاركت في كأس العالم تحت 18 سنة حين كانت بعمر الـ 14 عاماً بالنسخة التي استضافتها المجر عام 2015، كما شاركت بعد 3 أعوام بكأس العالم تحت 18 سنة بالنسخة التي استضافتها الصين عام 2017.

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تمارا شاش الدوري الإيطالي لكرة السلة
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