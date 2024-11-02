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تأجيل ثلاث مباريات لمسار بالدوري المصري لهذا السبب (مستند)

12:27 م السبت 02 نوفمبر 2024
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    تتويج سيدات توت عنخ آمون بلقب كأس مصر على حساب وادي دجلة1
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    تتويج سيدات توت عنخ آمون بلقب كأس مصر على حساب وادي دجلة3
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    تتويج سيدات توت عنخ آمون بلقب كأس مصر على حساب وادي دجلة
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    تتويج سيدات توت عنخ آمون بلقب كأس مصر على حساب وادي دجلة00
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    سيدات توت عنخ آمون أبطال الدوري
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    تتويج سيدات توت عنخ آمون بلقب كأس مصر على حساب وادي دجلة6
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كتبت-هند عواد:

كشفت مريم هشام المدير الرياضي لفريق السيدات بنادي مسار، مصير المباريات المقبلة للفريق بالدوري، والتي تتزامن مع موعد مشاركتهم في النسخة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

ويشارك مسار في بطولة دوري أبطال أفريقيا التي تستضيفها المغرب، خلال الفترة من 9 لـ23 نوفمبر الحالي، ضمن المجموعة الثانية التي تضم، صن داونز وآيدو كوينز النيجري وسي بي آيه الإثيوبي.

وقال مريم في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "تلقينا خطابا من الاتحاد المصري لكرة القدم، بتعديل مواعيد 3 مباريات وهم إنبي وبيراميدز والبنك الأهلي".

وجاءت مواعيد مباريات مسار الجديدة كالآتي:

مسار – إنبي، الإثنين 16 ديسمبر

بيراميدز – مسار، الإثنين 23 ديسمبر

مسار – البنك الأهلي، الإثنين 30 ديسمبر

خطاب اتحاد الكرة لمسار بتأجيل ثلاث مباريات

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مريم هشام نادي مسار دوري أبطال أفريقيا
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مسار يكشف لـ"مصراوي" استعدادته للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا

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