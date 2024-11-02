تأجيل ثلاث مباريات لمسار بالدوري المصري لهذا السبب (مستند)

"القمة للأهلي وانسحابين".. ملخص أول 4 جولات من الدوري المصري للسيدات

كيف بدأت استعدادات سيدات الزمالك لمباراة وادي دجلة في الدوري؟ (صور)

كتبت-هند عواد:

كشفت مريم هشام المدير الرياضي لفريق السيدات بنادي مسار، مصير المباريات المقبلة للفريق بالدوري، والتي تتزامن مع موعد مشاركتهم في النسخة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

ويشارك مسار في بطولة دوري أبطال أفريقيا التي تستضيفها المغرب، خلال الفترة من 9 لـ23 نوفمبر الحالي، ضمن المجموعة الثانية التي تضم، صن داونز وآيدو كوينز النيجري وسي بي آيه الإثيوبي.

وقال مريم في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "تلقينا خطابا من الاتحاد المصري لكرة القدم، بتعديل مواعيد 3 مباريات وهم إنبي وبيراميدز والبنك الأهلي".

وجاءت مواعيد مباريات مسار الجديدة كالآتي:

مسار – إنبي، الإثنين 16 ديسمبر

بيراميدز – مسار، الإثنين 23 ديسمبر

مسار – البنك الأهلي، الإثنين 30 ديسمبر

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