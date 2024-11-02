مدرب زد لـ"مصراوي": الاتحاد المصري علي الطريق الصحيح للارتقاء بالكرة النسائية

كتبت-هند عواد:

أكد محمود خلف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي زد، سير الاتحاد المصري على الطريق الصحيح للكرة النسائية، متحدثا عن مدى تأثير الفرق المنسحبة من البطولة على جدول الترتيب.

وقال خلف في تصريحات خاصة ل "مصراوي": "يجب علي الفرق أن يكونوا صريحين مع أنفسهم، كذلك ضروري وجود قوانين رادعة للفرق التي تنسحب من المباريات أو الدوري، لأن الأمر يكون صعبا على الفرق الكبرى التي تذهب إلى معسكرات وتحجز إقامة وتنقلات وأشياء أخرى".

وأوضح: "كذلك يؤثر على ترتيب الدوري، يوجد فرق تنسحب من فريق كبير وتخسر من الآخر 10 أهداف، هكذا تساعد فريق على الآخر، في بداية الدوي كان عدد الفرق 19 ويوجد فريق في كل جولة لا يلعب، وبعدها انسحب الأميرية ثم دلفي.

وأردف: "في رأيي الفرق التي تنوي الانسحاب تفعل هذا الآن، لأن بعد الدور الأول لا يوجد انسحاب، ويمكن أن نرى فرق تطلب من اللاعب السقوط للخروج للإصابة، حتى ينتهي اللقاء على النتيجة التي عليه، وهذا لا نحب أن نراه في الموسم، ونتمنى الارتقاء بالكرة النسائية، وأرى أن الحل في أزمة عدم لعب 3 فرق كل جولة، أن يعدل جدول المباريات".

وأتم خلف تصريحاته: "يجب أن يعاد جدول المباريات والعودة لنظام الذهاب والإياب، العام الماضي كنا 16 فريقا ولعبنا 15 جولة والآن أصبحنا 17 فريقا".

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