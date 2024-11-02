مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

"أم وزوجة لاعب شهير".. كيف عادت علياء الزنوكي من الاعتزال؟.. مدربها يكشف

08:00 ص السبت 02 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    علياء الزنوكي
  • عرض 5 صورة
    علياء الزنوكي وأحمد ياسر ريان
  • عرض 5 صورة
    علياء الزنوكي وأحمد ياسر ريان
  • عرض 5 صورة
    علياء الزنوكي وأحمد ياسر ريان
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

كشف محمود خلف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي زد، كيف أقنع علياء الزنوكي لاعبة منتخب مصر السابقة بالعودة من الاعتزال.

وقال خلف في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "علياء لديها شغف وتحب كرة القدم جدا، وكانت غائبة عن اللعب لمدة عامين ونصف وترى أن الموضوع صعبا، جلسنا معها وأقنعناها وقلنا لها سنساعدك، طلبت منها أن تكون هي من ترغب في العودة وتعطيني 100% في الملعب".

وأوضح: "قلت لها لا توجد أزمة في تدريبك قبل وبعد المران الأساسي، الأمر لم يكن سهلا لوجود طفلة تتركها كل يوم مع أهلها، لكننا بدأنا الموسم الماضي وكانت تأتي الي معظم التمارين، حتى تمكنت من العودة والتسجيل مرة أخرى، لنرى علياء الزنوكي من جديد التي لا تتغيب عن أي مران".

وواصل: "الجميع في الفريق يحبها ويراها قدوة وأيقونة، وزوجها أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي السابق والبنك الأهلي الحالي شخصية محترمة وداعم لها وفي أكثر من تمرين يكون جالسا مع ابنتهما مليكة، علياء من الشخصيات التي أقدرها، وفي بداية الموسم الماضي كانت تترك التمرين في منتصف الوقت لتطعم ابنتها".

وأتم تصريحاته: "نقدر ما تفعله من مجهود وهي مثال لكرة القدم النسائية، وسعيدون بوجودها معنا وإن شاء الله مكملة معانا، وهذه حياة الرياضي".

اقرأ أيضًا:

مدرب الزمالك يكشف حقيقة خلافه مع شيكابالا وطبيعة إصابة زيزو

طبيب الزمالك يوضح طبيعة إصابة زيزو وناصر ماهر ومحمد حمدي أمام البنك الأهلي

علياء الزنوكي زد الكرة النسائية في مصر دوري السيدات المصري علياء الزنوكى وأحمد ياسر ريان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"بعد ظهوره في القائمة".. من هو سمير محمد لاعب الأهلي الشاب؟ (فيديو وصور)

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)