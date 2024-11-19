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"بعد سرقة هواتف اللاعبات".. استقالة مدرب سيدات مركز شباب البرجاية

04:58 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

لاعبات مركز شباب البرجاية 6

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كتبت-هند عواد:

أعلن حمادة لوشا المدير الفني لسيدات مركز شباب البرجاية، اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه مع الفريق، بعد واقعة سرقة هواتف اللاعبات من مباراة مدينة نصر في دوري القسم الثالث بالدوري المصري للسيدات.

وكتب حمادة بوشا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بعتذر عن عدم الاستمرار مع فريق البرجاية للكرة النسائية، وليس لى أي وجود مع الفريق من هذه اللحظة".

وشهدت مباراة مركز شباب برجاية ومدينة نصر، في دوري القسم الثالث، سرقة هواتف 8 لاعبات من الأول، من غرفة ملابس الفريق، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تحديد وضبط مرتكبة الواقعة.

وروى حمادة لوشا، في وقت سابق، تفاصيل واقعة السرقة، ويمكن الإطلاع عليها من هنا.

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