"مباراة الـ19 مليون".. مسار يواجه الجيش الملكي المغربي لكتابة التاريخ

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي مسار، لمواجهة الجيش الملكي المغربي، في السابعة مساء اليوم، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات.

وحقق فريق مسار، إنجازا تاريخيا في المشاركة الأولى له بدوري أبطال أفريقيا للسيدات، إذ أنه أصبح أول فريق مصري يتأهل إلى نصف نهائي المسابقة.

وبات مسار قريبا من الفوز بمبلغ 400 ألف دولار أمريكي (19 مليون و816 ألف جنيه مصري)، إذ أنه في حالة الفوز والتأهل إلى النهائي، يحسم فوزه بهذا المبلغ المخصص للوصيف، وفي حالة الفوز باللقب يحصد مبلغ 600 ألف دولار أمريكي (29 مليون و724 ألف جنيه مصري).

وفي حالة هزيمة مسار من الجيش الملكي المغربي، يخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والتي وتبلغ جائزة المركز الثالث 350 ألف دولار أمريكي، فيما يحصل صاحب المركز الرابع على مبلغ 300 ألف دولار.

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