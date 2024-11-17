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"بنعرف نطبخ ونلعب ونربي أجيال".. دينا الرفاعي ترد بقوة على أحمد بلال

02:18 م الأحد 17 نوفمبر 2024

أحمد بلال نجم الأهلي السابق

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كتب- محمد خيري:

أشادت دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بالمستوى الذي يقدمه فريق مسار للكرة النسائية، بعد الفوز على كوميرسيال بنك الإثيوبي في أبطال إفريقيا.

وقالت دينا في تصريحات على قناة dmc: "فريق مسار يقدم مباريات متميزة، ويحقق انجاز كبير في كرة القدم النسائية".

وتابعت: "فريق الكرة النسائية يقدم مجهود كبير، والبنات بيتعبوا جدًا، ولا أحد يعرف حجم المجهود المبذول".

وعن تصريحات أحمد بلال ضد الكرة النسائية قالت: "أحزن من الأشخاص التي تقلل من المجهود المبذول، فـ أنا لا أحب التقليل أو الإهانة، ولا أحد يشعر بفريق البنات سوى نحن، ويرغبون في تحقيق النجاح".

وأكملت: "البنات يمكنهم فعل كل شئ، تدريب ولعب وطبخ، وتربية، لابد أن نقدر بعضنا البعض، ويكون هناك نقد بناء".

وكان أحمد بلال نجم الأهلي السابق كتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كرة نسائية أيه اللي بيلعبوها في مصر، ده الستات مبيعرفوش يطبخوا، هيعرفوا يلعبوا"، قبل أن يحذف المنشور.

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دينا الرفاعي أحمد بلال الكرة النسائية اتحاد الكرة
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