مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أفريقيا تحت 20 عاما- شمال أفريقيا
الجزائر - شباب

الجزائر - شباب

- -
20:00
مصر - شباب

مصر - شباب

تصفيات أمم أفريقيا
الجزائر

الجزائر

- -
18:00
ليبيريا

ليبيريا

دوري القسم الثاني-أ
منتخب السويس

منتخب السويس

- -
14:30
المقاولون العرب

المقاولون العرب

دوري القسم الثاني-أ
المنصورة

المنصورة

- -
14:30
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

جميع المباريات

إعلان

"ورم خبيث".. حارس بايرن ميونخ تعلن اعتزلها برسالة مؤثرة (صور وفيديو)

07:10 ص الأحد 17 نوفمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    ماريا لويز جروس حارسة مرمى بايرن ميونخ الألماني (6)_Easy-Resize.com
  • عرض 9 صورة
    ماريا لويز جروس حارسة مرمى بايرن ميونخ الألماني1_Easy-Resize.com (1)
  • عرض 9 صورة
    ماريا لويز جروس حارسة مرمى بايرن ميونخ الألماني (8)_Easy-Resize.com
  • عرض 9 صورة
    ماريا لويز جروس حارسة مرمى بايرن ميونخ الألماني (7)_Easy-Resize.com
  • عرض 9 صورة
    ماريا لويز جروس حارسة مرمى بايرن ميونخ الألماني (1)_Easy-Resize.com
  • عرض 9 صورة
    ماريا لويز جروس حارسة مرمى بايرن ميونخ الألماني (4)_Easy-Resize.com
  • عرض 9 صورة
    ماريا لويز جروس حارسة مرمى بايرن ميونخ الألماني (5)_Easy-Resize.com
  • عرض 9 صورة
    ماريا لويز جروس حارسة مرمى بايرن ميونخ الألماني (3)_Easy-Resize.com
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

أعلنت ماريا لويز جروس حارسة مرمى بايرن ميونخ الألماني، اعتزال كرة القدم لفترة غير محددة، لإصابتها بورم خبيث.

وقالت ماريا صاحبة الـ23 عاما، في مقطع فيديو عبر حساب النادي الرسمي: "المرض تحدٍّ لم أتوقع مطلقاً أنني سأضطر للتغلُّب عليه. ولكنني واثقة بأنه مع المساعدة التي أتلقّاها من كل الجوانب، سأتمكن من الشفاء التام والعودة مرة أخرى".

وتخضع ماريا لعملية جراحية لاستئصال الورم، خلال الأيام المقبلة، مما يمنعها من الانضمام إلى منتخب ألمانيا، بعد استدعاؤها من قِبَل المدير الفني كريستيان فوك مؤخرا.

وانضمت ماريا إلى بايرن ميونخ، في عام 2019، وفازت مع الفريق بالدوري الألماني 3 مرات، وقبل اكتشافها إصابتها بالسرطان، مددت عقدها مع الفريق، حتى صيف 2026.

ماريا لويز ورم خبيث بايرن ميونخ حارس مرمى بايرن ميونخ
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"أشد من المعتاد".."مكافحة كورونا"عن نزلات البرد المنتشرة وعلاقتها بـ (كوفيد-19)
الشقة بـ 184 ألفًا.. خريطة بالأماكن والأسعار لشقق محدودي ومتوسطي الدخل بالمحافظات
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة