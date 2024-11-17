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"ورم خبيث".. حارسة بايرن ميونخ تعلن اعتزلها برسالة مؤثرة (صور وفيديو)

07:13 ص الأحد 17 نوفمبر 2024
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    ماريا لويز جروس حارسة مرمى بايرن ميونخ الألماني (6)_Easy-Resize.com
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    ماريا لويز جروس حارسة مرمى بايرن ميونخ الألماني1_Easy-Resize.com (1)
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    ماريا لويز جروس حارسة مرمى بايرن ميونخ الألماني (8)_Easy-Resize.com
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    ماريا لويز جروس حارسة مرمى بايرن ميونخ الألماني (7)_Easy-Resize.com
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    ماريا لويز جروس حارسة مرمى بايرن ميونخ الألماني (1)_Easy-Resize.com
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    ماريا لويز جروس حارسة مرمى بايرن ميونخ الألماني (4)_Easy-Resize.com
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    ماريا لويز جروس حارسة مرمى بايرن ميونخ الألماني (5)_Easy-Resize.com
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    ماريا لويز جروس حارسة مرمى بايرن ميونخ الألماني (3)_Easy-Resize.com
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كتبت-هند عواد:

أعلنت ماريا لويز جروس حارسة مرمى بايرن ميونخ الألماني، اعتزال كرة القدم لفترة غير محددة، لإصابتها بورم خبيث.

وقالت ماريا صاحبة الـ23 عاما، في مقطع فيديو عبر حساب النادي الرسمي: "المرض تحدٍّ لم أتوقع مطلقاً أنني سأضطر للتغلُّب عليه. ولكنني واثقة بأنه مع المساعدة التي أتلقّاها من كل الجوانب، سأتمكن من الشفاء التام والعودة مرة أخرى".

وتخضع ماريا لعملية جراحية لاستئصال الورم، خلال الأيام المقبلة، مما يمنعها من الانضمام إلى منتخب ألمانيا، بعد استدعاؤها من قِبَل المدير الفني كريستيان فوك مؤخرا.

وانضمت ماريا إلى بايرن ميونخ، في عام 2019، وفازت مع الفريق بالدوري الألماني 3 مرات، وقبل اكتشافها إصابتها بالسرطان، مددت عقدها مع الفريق، حتى صيف 2026.

ماريا لويز ورم خبيث بايرن ميونخ حارس مرمى بايرن ميونخ
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