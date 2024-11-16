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على طريقة الرجال.. سيدات برشلونة يضربن ريال مدريد برباعية نظيفة

11:16 م السبت 16 نوفمبر 2024
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    لاعبة برشلونة
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كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة برشلونة وريال مدريد التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني للسيدات.

وضرب برشلونة نظيره ريال مدريد برباعية دون رد على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

سجلت هدف برشلونة الأول، باتريشيا في الدقيقة 4.

سجلت هدف برشلونة الثاني، باتريشيا في الدقيقة 22.

سجلت هدف برشلونة الثالث، كلوديا بينا في الدقيقة 39.

سجلت هدف برشلونة الرابع، أليكسيا بوتياس في الدقيقة 86.

وبهذا الفوز عزز فريق برشلونة صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني للسيدات برصيد 30 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن ريال مدريد الوصيف.

وكان قد فاز رجال برشلونة على ريال مدريد برباعية نظيفة في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني، في اللقاء الذي أقيم يوم السبت 26 أكتوبر.

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سيدات برشلونة سيدات ريال مدريد برشلونة وريال مدريد الدوري الإسباني للسيدات أليكسيا بوتياس
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