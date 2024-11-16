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في إنجاز تاريخي.. فريق مسار يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للسيدات

09:32 م السبت 16 نوفمبر 2024
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    ساندرين لاعبة سيدات مسار
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    احتفال لاعبات مسار بالفوز على صن داونز
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    حلا مصطفى لاعبة مسار
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    حسنات أوبامبا لاعبة مسار
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    فريق مسار للسيدات
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    حبيبة بكتاش لاعبة مسار
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    ياسمين لاعبة مسار
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    تعادل سلبي بين مسار إيد كوينز النيجيري
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    تعادل سلبي بين مسار إيد كوينز النيجيري
  • عرض 20 صورة
    تعادل سلبي بين مسار إيد كوينز النيجيري
  • عرض 20 صورة
    احتفالات سيدات مسار بعد الفوز على صن داونز
  • عرض 20 صورة
    احتفالات سيدات مسار بعد الفوز على صن داونز
  • عرض 20 صورة
    احتفالات سيدات مسار بعد الفوز على صن داونز
  • عرض 20 صورة
    احتفالات سيدات مسار بعد الفوز على صن داونز
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كتب - محمد القرش:

تأهل نادي مسار إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات لأول مرة في التاريخ، بعد الفوز على نادي البنك التجاري الاثيوبي بهدفين مقابل هدف.

وكان قد افتتح فريق مسار بطولة دوري الأبطال بالفوز على حامل اللقب صن داونز بهدف نظيف، ثم التعادل سلبيا مع إيدو كوينز الغيني.

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها نادي مسار للسيدات في دوري أبطال أفريقيا، حيث تمكن من الحصول على لقب دوري مصري للسيدات ولقبي كأس مصر، بعد عامين فقط من تأسيس الفريق النسائي.

ويواجه فريق مسار نظيره الجيش الملكي المغربي منظم البطولة يوم الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات.

ويحتل فريق مسار وصافة ترتيب المجموعة التي تضم، صن داونز وإيدو كوينز والبنك التجاري، برصيد 7 نقاط من 3 مواجهات.

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فريق مسار سيدات مسار دوري أبطال أفريقيا للسيدات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
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