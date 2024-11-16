6 لاعبات أعمارهن تحت 20 عاما يشاركن في دوري أبطال أفريقيا للسيدات (صور)

"مبيعرفوش يطبخوا".. تعليق ساخر من بلال على الكرة النسائية في مصر (صورة)

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي مسار، لخوض مباراة حاسمة في دوري أبطال أفريقيا للسيدات، مساء اليوم السبت، يمكن أن تجعله أول نادي مصري يحقق هذا الإنجاز.

وتواجه سيدات مسار البنك التجاري، في الجولة الثالثة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا للسيدات، وفي حالة فوز الفريق يحسم تأهله إلى ربع النهائي، كأول فريق مصري يحقق هذا الإنجاز.

ويضم فريق مسار، 6 لاعبات أعمارهن تحت 20 عاما، وهن فرح المهدي (17 عاما)، حبيبة بكتاش (17 سنة)، حبيبة صبري (18 عاما)، حسنات أوبامبا (18 عاما)، حلال مصطفى (19 عاما)، مايا عبد الرازق (19 عاما).

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