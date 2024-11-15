"على طريقة ميسي".. حبيبة عصام لاعبة الأهلي تسجل هدفاً رائعاً في مرمى الجونة (فيديو وصور)
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كتب - يوسف محمد:
لفتت حبيبة عصام لاعبة الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي، الأنظار إليها بشدة خلال مباراة المارد الأحمر أمام الجونة اليوم، بالدوري المصري للسيدات.
ونجحت حبيبة في إحراز الهدف الخامس للنادي الأهلي، في مرمى الجونة، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري الممتاز.
وتمكنت حبيبة عصام، من تسجيل أحد أجمل أهداف الموسم في الدوري المصري للسيدات، بعدما استلمت الكرة من وسط الملعب ونجحت، في المرور من أكثر من لاعبة بفريق الجونة، لتسجيل الهدف الخامس لفريقها، في شباك الجونة.
وتتصدر سيدات النادي الأهلي، ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 21 نقطة من 7 مباريات.
على طريقة ليونيل ميسي.. حبيبة عصام تمتع وتبهر وتسجل الخامس للأهلي في شباك الجونة 💥⚽#ONTime_Sports pic.twitter.com/mlkJU7JFk7
— OnTime Sports (@ONTimeSports) November 15, 2024
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