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"على طريقة ميسي".. حبيبة عصام لاعبة الأهلي تسجل هدفاً رائعاً في مرمى الجونة (فيديو وصور)

08:42 م الجمعة 15 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    حبيبة عصام لاعبة الأهلي
  • عرض 10 صورة
    حبيبة عصام ومايا لاعبة الأهلي
  • عرض 10 صورة
    حبيبة عصام لاعبة الأهلي لكرة القدم
  • عرض 10 صورة
    حبيبة عصام لاعبة الأهلي
  • عرض 10 صورة
    حبيبة عصام لاعبة الأهلي من مباراة الزمالك
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    حبيبة عصام ولاعبة الاتحاد
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    احتفال حبيبة عصام وميا
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    حبيبة عصام_10
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    حبيبة عصام لاعبة الأهلي_9
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كتب - يوسف محمد:

لفتت حبيبة عصام لاعبة الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي، الأنظار إليها بشدة خلال مباراة المارد الأحمر أمام الجونة اليوم، بالدوري المصري للسيدات.

ونجحت حبيبة في إحراز الهدف الخامس للنادي الأهلي، في مرمى الجونة، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتمكنت حبيبة عصام، من تسجيل أحد أجمل أهداف الموسم في الدوري المصري للسيدات، بعدما استلمت الكرة من وسط الملعب ونجحت، في المرور من أكثر من لاعبة بفريق الجونة، لتسجيل الهدف الخامس لفريقها، في شباك الجونة.

وتتصدر سيدات النادي الأهلي، ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 21 نقطة من 7 مباريات.

حبيبة عصام الأهلي كرة القدم سيدات ميسي الأهلي اليوم بيبو
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