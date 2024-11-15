بعد سخرية أحمد بلال.. دينا الرفاعي: "حتى يصبحوا رجالا بحق يحترمون أنفسهم"

كتبت-هند عواد:

وجهت دينا الرفاعي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على ملف الكرة النسائية، رسالة بشأن لاعبات مصر، بعد دقائق من منشور ساخر لأحمد بلال لاعب الأهلي الأسبق.

وكتبت دينا الرفاعي عبر صفحتها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بنات مصر يمكنهن الطبخ ولعب كرة القدم ببراعة وتسجيل الأهداف بمهارة، وهذا بالإضافة إلى تربية الأطفال حتى يصبحوا رجالا بحق يحترمون أنفسهم ويحترمون الآخرين".

وكان أحمد بلال علق ساخرا على مستوى الكرة النسائية، وكتب عبر "فيسبوك": "كرة نسائية ايه اللي بيلعبوها في مصر، ده الستات مبيعرفوش يطبخوا، هيعرفوا يلعبوا"، قبل أن يحذف المنشور.













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