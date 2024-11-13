ديميتري لوبوف يتحدث لمصراوي عن.. منافسة الأهلي على لقب الدوري.. وأزمة الانسحابات

كتبت-هند عواد:

تحدث الفرنسي ديميتري لوبوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، عن منافسة الفريق على الدوري الموسم الحالي وأزمة انسحاب الفرق الأخرى، إضافة إلى رأيه في أداء مسار بدوري أبطال أفريقيا للسيدات.

وقال ديميتري لوبوف في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "المنافسة ممتعة والأهلي دخل إلى كرة القدم النسائية لبناء شئ قوي، هذا الموسم الأول لنا، ولبناء مشروع قوي نحتاج إلى كثير من الوقت وإن شاء الله نفوز بالبطولة، نحن نعمل كل يوم من أجل أن نكون أبطال الدوري، وعندما أغير الفريق وأذهب لتدريب فريق آخر يكون للفوز، والأهلي يريد الفوز بكل شيء وهذا الموسم الأول لنا وظهرنا كناد قوي مثل وادي دجلة ومسار وهما يعملون منذ سنين".

وأضاف: "نحن هنا للمنافسة ولمحاولة تحقيق الفوز، وننافس أندية قوية موجود منذ سنوات وإن شاء الله نفوز بالبطولة، لكننا نحتاج إلى العمل كثيرا، اليوم أننا لسنا الأفضل لأننا جدد في البطولة، وعن انسحاب الفرق من المباريات، الأمر يؤثر على نظام الدوري المصري، ويجب أن يكون هناك عقوبات رادعة".

وعن فوز مسار على صن داونز في الجولة الأولى بدوري أبطال أفريقيا، قال ديميتري: "مسار لعب مباراة جيدة ضد صن داونز، فهو يمثل مصر والكرة المصرية بشكل جيد، وهذه أخبار جيدة لمصر، ووجود الفريق في البطولة تحدي، ولكن أفضل فريق بالبطولة الجيش الملكي المغربي، كذلك مازيمبي فريق قوي، لكنني أتمنى الفوز لمسار".

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