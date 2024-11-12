منار السيد: "فوزنا على الزمالك مهم للمنافسة على الدوري"

كتبت-هند عواد:

تحدثت منار السيد لاعبة الفريق الأول لكرة القدم النسائية بوادي دجلة، عن تحقيق الفوز على الزمالك بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس في الجولة السابعة من الدوري المصري للسيدات.

وسجلت منار السيد الهدف الثاني لدجلة في شباك الزمالك، فيما افتتحت نهى الصلح التسجيل بالدقيقة الأولى.

وقالت منار السيد في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "روح الفريق كسبتنا أولا، ثانيا ثقتي في اللاعبات خارج الملعب هي اللي خلتني أجيب الجول وأني مصممة على التسجيل، وفوز مهم للمنافسة على الدوري و هيفرق معايا، كلنا بنعمل مجهود وكلنا بنكسب مفيش حد بيجيب الجول لنفسه".

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