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مباراة سيدات الزمالك ضد وادي دجلة تحت أعين مدربي الأهلي وزد (صور)

03:55 م الإثنين 11 نوفمبر 2024
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    الزمالك ضد وادي دجلة للسيدات (2)
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    الزمالك ضد وادي دجلة للسيدات (5)
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    وادي دجلة ضد الزمالك
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    الفرنسي ديميتري مدرب سيدات الأهلي (2)
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    الفرنسي ديميتري مدرب سيدات الأهلي (1)
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    مدرب زد ومدرب الأهلي يحضران مباراة الزمالك ودجلة للسيدات
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    الزمالك ضد وادي دجلة للسيدات (4)
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    الزمالك ضد وادي دجلة للسيدات (3)
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كتب - محمد القرش:

تصوير - هند عواد

يلاقي الزمالك نظيره وادي دجلة في الجولة السابعة من الدوري المصري للسيدات.

وحرص مدرب سيدات الأهلي، الفرنسي ديميتري، بجانب محمود خلف مدرب زد ومعهم أعضاء من الجهاز الفني، على حضور المباراة من أجل تحليل خصمهم.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثامن في جدول ترتيب دوري السيدات برصيد 9 نقاط، بينما يحتل وادي دجلة المركز الرابع برصيد 12 نقطة.

ودخل الزمالك مباراة وادي دجلة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: نورا عبد المجيد.

خط الدفاع : سمر محمد - ماهيتاب حسني - فدوى عصام - ميرال خضر.

خط الوسط: أية إبراهيم - سهر حامد - شيماء علي - سينثيا أونديكشي - ياتوندي أتنوكي فاچوبي.

الهجوم: أليس أوياه أوجيبي.

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وادي دجلة سيدات الزمالك دوري السيدات الزمالك ضد وادي دجلة
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