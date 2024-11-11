مباراة سيدات الزمالك ضد وادي دجلة تحت أعين مدربي الأهلي وزد (صور)

سيدات سلة الأهلي يتوجن بالسوبر الرابع في تاريخهن على حساب سبورتنج

كتب - محمد القرش:

تصوير - هند عواد

يلاقي الزمالك نظيره وادي دجلة في الجولة السابعة من الدوري المصري للسيدات.

وحرص مدرب سيدات الأهلي، الفرنسي ديميتري، بجانب محمود خلف مدرب زد ومعهم أعضاء من الجهاز الفني، على حضور المباراة من أجل تحليل خصمهم.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثامن في جدول ترتيب دوري السيدات برصيد 9 نقاط، بينما يحتل وادي دجلة المركز الرابع برصيد 12 نقطة.

ودخل الزمالك مباراة وادي دجلة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: نورا عبد المجيد.

خط الدفاع : سمر محمد - ماهيتاب حسني - فدوى عصام - ميرال خضر.

خط الوسط: أية إبراهيم - سهر حامد - شيماء علي - سينثيا أونديكشي - ياتوندي أتنوكي فاچوبي.

الهجوم: أليس أوياه أوجيبي.

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