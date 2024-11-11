تشكيل سيدات الزمالك لمواجهة وادي دجلة في الدوري الممتاز

سيدات سلة الأهلي يتوجن بالسوبر الرابع في تاريخهن على حساب سبورتنج

أعلن عادل حسين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "سيدات"، تشكيل الزمالك استعداداً لمواجهة وادي دجلة.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز للسيدات.

تشكيل سيدات الزمالم لمواجهة وادي دجلة

حراسة المرمى: نورا عبد المجيد.

خط الدفاع : سمر محمد - ماهيتاب حسني - فدوى عصام - ميرال خضر.

خط الوسط: أية إبراهيم - سهر حامد - شيماء علي - سينثيا أونديكشي - ياتوندي أتنوكي فاچوبي.

الهجوم: أليس أوياه أوجيبي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من، سارة نائل - أمنية عاطف - يسرا إبراهيم - لوجين حسام - ميران أمجد - حنين هشام - مها سامي - حبيبة إسماعيل - كنزي شريف.

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