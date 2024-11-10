10 صور ترصد احتفالات سيدات مسار بعد الفوز على صن داونز

سيدات سلة الأهلي يتوجن بالسوبر الرابع في تاريخهن على حساب سبورتنج

كتبت - نهى خورشيد

تصوير - محمود عبدالناصر

احتفل نادر السيد حارس مرمي منتخب مصر والزمالك الأسبق، مع ابنته "تمارا" لاعبة الفريق الأول لكرة السلة للسيدات بالنادي الأهلي بقلب السوبر.

وحرص نادر السيد وشقيقة تمارا على دعمها في مباراة النهائي أمام سبورتنج.

والجديد بالذكر أن سيدات سلة الأهلي توجن بلقب السوبر بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 73-61 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد.