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9 صور لاحتفال نادر السيد مع ابنته بلقب سوبر السلة

11:32 م الأحد 10 نوفمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    نادر السيد يحتفل مع ابنته بلقب سوبر السلة
  • عرض 9 صورة
    نادر السيد يحتفل مع ابنته بلقب سوبر السلة
  • عرض 9 صورة
    نادر السيد يحتفل مع ابنته بلقب سوبر السلة
  • عرض 9 صورة
    نادر السيد يحتفل مع ابنته بلقب سوبر السلة
  • عرض 9 صورة
    نادر السيد يحتفل مع ابنته بلقب سوبر السلة
  • عرض 9 صورة
    نادر السيد يحتفل مع ابنته بلقب سوبر السلة
  • عرض 9 صورة
    نادر السيد يحتفل مع ابنته بلقب سوبر السلة
  • عرض 9 صورة
    نادر السيد يحتفل مع ابنته بلقب سوبر السلة
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كتبت - نهى خورشيد

تصوير - محمود عبدالناصر

احتفل نادر السيد حارس مرمي منتخب مصر والزمالك الأسبق، مع ابنته "تمارا" لاعبة الفريق الأول لكرة السلة للسيدات بالنادي الأهلي بقلب السوبر.

وحرص نادر السيد وشقيقة تمارا على دعمها في مباراة النهائي أمام سبورتنج.

والجديد بالذكر أن سيدات سلة الأهلي توجن بلقب السوبر بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 73-61 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد.

نادر السيد الزمالك منتخب مصر تمارا نادر السيد كرة السلة للسيدات كرة السلة سبورتنج الأهلي لقب سوبر السلة
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