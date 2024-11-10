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نادر السيد مع ابنته وعائلات .. 40 صورة لاحتفالات لاعبات سلة الأهلي بالبطولة التاريخية

10:52 م الأحد 10 نوفمبر 2024
  • عرض 40 صورة
  • عرض 40 صورة
    احتفالات لاعبات سلة الأهلي بالبطولة التاريخية (1)
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    احتفالات لاعبات سلة الأهلي بالبطولة التاريخية (4)
  • عرض 40 صورة
    احتفالات لاعبات سلة الأهلي بالبطولة التاريخية (5)
  • عرض 40 صورة
    احتفالات لاعبات سلة الأهلي بالبطولة التاريخية (6)
  • عرض 40 صورة
    احتفالات لاعبات سلة الأهلي بالبطولة التاريخية (7)
  • عرض 40 صورة
    احتفالات لاعبات سلة الأهلي بالبطولة التاريخية (8)
  • عرض 40 صورة
    احتفالات لاعبات سلة الأهلي بالبطولة التاريخية (3)
  • عرض 40 صورة
    احتفالات لاعبات سلة الأهلي بالبطولة التاريخية (2)
  • عرض 40 صورة
    احتفالات لاعبات سلة الأهلي بالبطولة التاريخية (9)
  • عرض 40 صورة
    احتفالات لاعبات سلة الأهلي بالبطولة التاريخية (12)
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    احتفالات لاعبات سلة الأهلي بالبطولة التاريخية (11)
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    احتفالات لاعبات سلة الأهلي بالبطولة التاريخية (14)
  • عرض 40 صورة
    احتفالات لاعبات سلة الأهلي بالبطولة التاريخية (15)
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    احتفالات لاعبات سلة الأهلي بالبطولة التاريخية (17)
  • عرض 40 صورة
    احتفالات لاعبات سلة الأهلي بالبطولة التاريخية (18)
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    احتفالات لاعبات سلة الأهلي بالبطولة التاريخية (19)
  • عرض 40 صورة
    احتفالات لاعبات سلة الأهلي بالبطولة التاريخية (20)
  • عرض 40 صورة
    احتفالات لاعبات سلة الأهلي بالبطولة التاريخية (21)
  • عرض 40 صورة
    احتفالات لاعبات سلة الأهلي بالبطولة التاريخية (16)
  • عرض 40 صورة
    احتفالات لاعبات سلة الأهلي بالبطولة التاريخية (23)
  • عرض 40 صورة
    احتفالات لاعبات سلة الأهلي بالبطولة التاريخية (10)
  • عرض 40 صورة
    احتفالات لاعبات سلة الأهلي بالبطولة التاريخية (25)
  • عرض 40 صورة
    احتفالات لاعبات سلة الأهلي بالبطولة التاريخية (22)
  • عرض 40 صورة
    احتفالات لاعبات سلة الأهلي بالبطولة التاريخية (27)
  • عرض 40 صورة
    احتفالات لاعبات سلة الأهلي بالبطولة التاريخية (28)
  • عرض 40 صورة
    احتفالات لاعبات سلة الأهلي بالبطولة التاريخية (29)
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    احتفالات لاعبات سلة الأهلي بالبطولة التاريخية (30)
  • عرض 40 صورة
    احتفالات لاعبات سلة الأهلي بالبطولة التاريخية (24)
  • عرض 40 صورة
    احتفالات لاعبات سلة الأهلي بالبطولة التاريخية (32)
  • عرض 40 صورة
    احتفالات لاعبات سلة الأهلي بالبطولة التاريخية (33)
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    احتفالات لاعبات سلة الأهلي بالبطولة التاريخية (31)
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    احتفالات لاعبات سلة الأهلي بالبطولة التاريخية (34)
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    احتفالات لاعبات سلة الأهلي بالبطولة التاريخية (35)
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    احتفالات لاعبات سلة الأهلي بالبطولة التاريخية (37)
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    احتفالات لاعبات سلة الأهلي بالبطولة التاريخية (38)
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    احتفالات لاعبات سلة الأهلي بالبطولة التاريخية (36)
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    احتفالات لاعبات سلة الأهلي بالبطولة التاريخية (39)
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    احتفالات لاعبات سلة الأهلي بالبطولة التاريخية (26)
  • عرض 40 صورة
    احتفالات لاعبات سلة الأهلي بالبطولة التاريخية (40)
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كتب- وائل توفيق:

تصوير - محمود عبد الناصر:

احتفلت لاعبات سلة الأهلي بتتويجهن ببطولة السوبر المصري للمرة الرابعة في تاريخهن.

وفاز سيدات الأهلى على سبورتينج بنتيجة 73-61.

وظهرت عدد من عائلات اللاعبات أثناء احتفالهن بالبطولة كما ظهر نجم الأهلي الزمالك نادر السيد ليحتفل مع ابنته لاعبة الأهلي تمارا.

يذكر أن اللقاء شهد بداية قوية لسيدات سبورتنج بعدما نجحن في إنهاء الربع الأول بفارق 5 نقاط بنتيجة 22-17، ثم استمر تفوقهن مع بداية الربع الثاني بنتيجة 24-21.

وقبل انتهاء الربع الثاني نجحت سيدات الأهلي في العودة بنتيجة 42-38، ثم عززن تقدمهن في الربع الثالث بنتيجة 58-46. في الربع الأخير، قدمت سيدات الأهلي أداءً جماعيًا متميزًا، ليتمكن الفريق من توسيع الفارق وتأكيد الفوز بنتيجة 73-61.

سيدات الأهلي لكرة السلة نادر السيد تمارا نادر السيد الأهلي السوبر المصري لسيدات السلة
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