كتبت - نهى خورشيد

تصوير - محمود عبدالناصر

توج الفريق الأول لكرة السلة للسيدات بالنادي الأهلي بلقب السوبر المصري الرابع في تاريخهن بعد الفوز على نظيراتهن سبورتنج بنتيجة 73-61، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد.

وشهد اللقاء بداية قوية لسيدات سبورتنج بعدما نجحن في إنهاء الربع الأول بفارق 5 نقاط بنتيجة 22-17، ثم استمر تفوقهن مع بداية الربع الثاني بنتيجة 24-21.

وقبل انتهاء الربع الثاني نجحت سيدات الأهلي في العودة بنتيجة 42-38، ثم عززن تقدمهن في الربع الثالث بنتيجة 58-46. في الربع الأخير، قدمت سيدات الأهلي أداءً جماعيًا متميزًا، ليتمكن الفريق من توسيع الفارق وتأكيد الفوز بنتيجة 73-61.

والجديد بالذكر أن سيدات الأهلي حققن في الموسم الماضي ألقاب الدوري والكأس والسوبر.