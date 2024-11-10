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سيدات سلة الأهلي يتوجن بالسوبر الرابع في تاريخهن على حساب سبورتنج (صور)

10:25 م الأحد 10 نوفمبر 2024
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    سيدات سلة الأهلي يتوجن بالسوبر الرابع في تاريخيهن على حساب سبورتنج
  • عرض 23 صورة
    سيدات سلة الأهلي يتوجن بالسوبر الرابع في تاريخيهن على حساب سبورتنج
  • عرض 23 صورة
    سيدات سلة الأهلي يتوجن بالسوبر الرابع في تاريخيهن على حساب سبورتنج
  • عرض 23 صورة
    سيدات سلة الأهلي يتوجن بالسوبر الرابع في تاريخيهن على حساب سبورتنج
  • عرض 23 صورة
    سيدات سلة الأهلي يتوجن بالسوبر الرابع في تاريخيهن على حساب سبورتنج
  • عرض 23 صورة
    سيدات سلة الأهلي يتوجن بالسوبر الرابع في تاريخيهن على حساب سبورتنج
  • عرض 23 صورة
    سيدات سلة الأهلي يتوجن بالسوبر الرابع في تاريخيهن على حساب سبورتنج
  • عرض 23 صورة
    سيدات سلة الأهلي يتوجن بالسوبر الرابع في تاريخيهن على حساب سبورتنج
  • عرض 23 صورة
    سيدات سلة الأهلي يتوجن بالسوبر الرابع في تاريخيهن على حساب سبورتنج
  • عرض 23 صورة
    سيدات سلة الأهلي يتوجن بالسوبر الرابع في تاريخيهن على حساب سبورتنج
  • عرض 23 صورة
    سيدات سلة الأهلي يتوجن بالسوبر الرابع في تاريخيهن على حساب سبورتنج
  • عرض 23 صورة
    سيدات سلة الأهلي يتوجن بالسوبر الرابع في تاريخيهن على حساب سبورتنج
  • عرض 23 صورة
    سيدات سلة الأهلي يتوجن بالسوبر الرابع في تاريخيهن على حساب سبورتنج
  • عرض 23 صورة
    سيدات سلة الأهلي يتوجن بالسوبر الرابع في تاريخيهن على حساب سبورتنج
  • عرض 23 صورة
    سيدات سلة الأهلي يتوجن بالسوبر الرابع في تاريخيهن على حساب سبورتنج
  • عرض 23 صورة
    سيدات سلة الأهلي يتوجن بالسوبر الرابع في تاريخيهن على حساب سبورتنج
  • عرض 23 صورة
    سيدات سلة الأهلي يتوجن بالسوبر الرابع في تاريخيهن على حساب سبورتنج
  • عرض 23 صورة
    سيدات سلة الأهلي يتوجن بالسوبر الرابع في تاريخيهن على حساب سبورتنج
  • عرض 23 صورة
    سيدات سلة الأهلي يتوجن بالسوبر الرابع في تاريخيهن على حساب سبورتنج
  • عرض 23 صورة
    سيدات سلة الأهلي يتوجن بالسوبر الرابع في تاريخيهن على حساب سبورتنج
  • عرض 23 صورة
    سيدات سلة الأهلي يتوجن بالسوبر الرابع في تاريخيهن على حساب سبورتنج
  • عرض 23 صورة
    سيدات سلة الأهلي يتوجن بالسوبر الرابع في تاريخيهن على حساب سبورتنج
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كتبت - نهى خورشيد

تصوير - محمود عبدالناصر

توج الفريق الأول لكرة السلة للسيدات بالنادي الأهلي بلقب السوبر المصري الرابع في تاريخهن بعد الفوز على نظيراتهن سبورتنج بنتيجة 73-61، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد.

وشهد اللقاء بداية قوية لسيدات سبورتنج بعدما نجحن في إنهاء الربع الأول بفارق 5 نقاط بنتيجة 22-17، ثم استمر تفوقهن مع بداية الربع الثاني بنتيجة 24-21.

وقبل انتهاء الربع الثاني نجحت سيدات الأهلي في العودة بنتيجة 42-38، ثم عززن تقدمهن في الربع الثالث بنتيجة 58-46. في الربع الأخير، قدمت سيدات الأهلي أداءً جماعيًا متميزًا، ليتمكن الفريق من توسيع الفارق وتأكيد الفوز بنتيجة 73-61.

والجديد بالذكر أن سيدات الأهلي حققن في الموسم الماضي ألقاب الدوري والكأس والسوبر.

كرة السلة للسيدات سيدات سلة الأهلي السوبر المصري الأهلة وسبورتنج سبورتنج كرة السلة
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