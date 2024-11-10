10 صور ترصد احتفالات سيدات مسار بعد الفوز على صن داونز

سيدات سلة الأهلي يتوجن بالسوبر الرابع في تاريخهن على حساب سبورتنج

كتبت - نهى خورشيد

احتفلت سيدات الفريق الأول لكرة القدم بنادي مسار بالفوز على نظيراتهن ماميلودي صنداونز "حامل اللقب" بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسجلت ساندراين نيونكورو هدف سيدات مسار الوحيد، لتقود فريقها لتحقيق الفوز الأول لهن في تاريخ بطولة دوري أبطال أفريقيا.

والجديد بالذكر أن مسار يشاركن للمرة الأولى في دوري الأبطال بعد التتويج بالدوري المصري الموسم الماضي، وحجز وصافة تصفيات شمال أفريقيا خلف الجيش الملكي المغربي.

كما نشر الحساب الرسمي لمسار فيديو من احتفال لاعبات الفريق عقب خروجهم علي أنغام أغنية "كبده" :"كنسل الشغلة".

يمكنك مشاهدة فيديو الاحتفال من هنا