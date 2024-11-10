"أول ظهور بالبطولة".. مسار يهزمن حامل اللقب صنداونز بدوري أبطال أفريقيا للسيدات (صور وفيديو)

كتبت - نهى خورشيد

افتتح الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بنادي مسار مشوارهن في دوري أبطال أفريقيا بالفوز على ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي "حامل اللقب" بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة، المقامة بالمغرب خلال الفترة من 9 إلى 23 نوفمبر الجاري.

وسجلت البوروندية ساندراين نيونكورو هدف سيدات مسار الوحيد، من ركلة جزاء في الدقيقة 45 من الشوط الأول من اللقاء.

وتعتبر مشاركة سيدات مسار هي الأولي في تاريخ بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما نجحن في التتويج بالدوري المصري الموسم الماضي، بجانب احتلال وصافة تصفيات شمال أفريقيا خلف الجيش الملكي المغربي.

والجديد بالذكر أن الفريق الكروي للسيدات بنادي مسار يقع في المجموعة الثانية، التي تضم كلًا من ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، البنك التجاري الأثيوبي، وإيدو كوينز النيجيري.