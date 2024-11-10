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للمرة الأولى في التاريخ.. 13 صورة ترصد طريق مسار إلى دوري أبطال أفريقيا للسيدات

04:43 ص الأحد 10 نوفمبر 2024
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    مسار يفوز على الجمعية النسائية بسوسة التونسي5
  • عرض 13 صورة
    مهيرة علي لاعبة مسار من مباراة أقبو الجزائري
  • عرض 13 صورة
    فريق مسار في طريقه إلى المغرب للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا للسيدات
  • عرض 13 صورة
    مسار يفوز على الجمعية النسائية بسوسة التونسي3
  • عرض 13 صورة
    مسار يفوز على الجمعية النسائية بسوسة التونسي1
  • عرض 13 صورة
    مسار يفوز على الجمعية النسائية بسوسة التونسي
  • عرض 13 صورة
    مسار يفوز على أقبو الجزائري
  • عرض 13 صورة
    مسار يفوز بدرع الدوري المصري
  • عرض 13 صورة
    مسار يعلن مشاركته في دوري أبطال أفريقيا للسيدات بعد استضافة المغرب للبطولة
  • عرض 13 صورة
    تتويج مسار بدرع الدوري المصري
  • عرض 13 صورة
    مسار يخسر من الجيش الملكي المغربي
  • عرض 13 صورة
    مباراة مسار والجيش الملكي المغربي
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كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي مسار، لافتتاح مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات 2024، بمواجهة صن داونز في الرابعة عصر اليوم.

ويشارك مسار في دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك ضمن المجموعة الثانية التي تضم، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، البنك التجاري الإثيوبي، إيدو كوينز النيجيري.

طريق مسار إلى دوري أبطال أفريقيا للسيدات

لم يكن وصول مسار ممثل مصر، إلى دوري أبطال أفريقيا للسيدات سهلا، ففي البداية احتاج الفريق للتويج بالدوري المصري للسيدات، للمرة الأولى في تاريخه على حساب البطل التاريخي وادي دجلة.

ويشارك بطل الدوري المصري في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة إلى دوري الأبطال، إذ يتأهل منها فريق واحد فقط.

وشارك مسار في بطولة شمال أفريقيا، رفقة نادي أقبو الجزائري، الجيش الملكي المغربي، الجمعية النسائية بسوسة التونسية.

وفاز مسار على الجمعية النسائية بسوسة في الجولة الأولى، بسباعية نظيفة، وفي الجولة الثانية تخطى أقبو بنتيجة، 4-2، لكنه لم يتصدر المجموعة بالهزيمة من الجيش الملكي المغربي، بهدف نظيف.

وبالنتيجة السابقة، لن يشارك مسار في دوري أبطال أفريقيا للسيدات، لكن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، باستضافة البطولة، منح الفرصة لمسار، للمشاركة كوصيف شمال أفريقيا.

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مسار دوري أبطال أفريقيا للسيدات مباراة مسار وصن داونز
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