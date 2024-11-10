للمرة الأولى في التاريخ.. 13 صورة ترصد طريق مسار إلى دوري أبطال أفريقيا للسيدات

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي مسار، لافتتاح مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات 2024، بمواجهة صن داونز في الرابعة عصر اليوم.

ويشارك مسار في دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك ضمن المجموعة الثانية التي تضم، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، البنك التجاري الإثيوبي، إيدو كوينز النيجيري.

طريق مسار إلى دوري أبطال أفريقيا للسيدات

لم يكن وصول مسار ممثل مصر، إلى دوري أبطال أفريقيا للسيدات سهلا، ففي البداية احتاج الفريق للتويج بالدوري المصري للسيدات، للمرة الأولى في تاريخه على حساب البطل التاريخي وادي دجلة.

ويشارك بطل الدوري المصري في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة إلى دوري الأبطال، إذ يتأهل منها فريق واحد فقط.

وشارك مسار في بطولة شمال أفريقيا، رفقة نادي أقبو الجزائري، الجيش الملكي المغربي، الجمعية النسائية بسوسة التونسية.

وفاز مسار على الجمعية النسائية بسوسة في الجولة الأولى، بسباعية نظيفة، وفي الجولة الثانية تخطى أقبو بنتيجة، 4-2، لكنه لم يتصدر المجموعة بالهزيمة من الجيش الملكي المغربي، بهدف نظيف.

وبالنتيجة السابقة، لن يشارك مسار في دوري أبطال أفريقيا للسيدات، لكن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، باستضافة البطولة، منح الفرصة لمسار، للمشاركة كوصيف شمال أفريقيا.

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