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الدوري المصري.. سيدات الأهلي والزمالك يحققن الفوز الأكبر في تاريخهن

05:23 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
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    احتفال لاعبات الأهلي
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    اليس لاعبة الزمالك
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    اليس لاعبة الزمالك
  • عرض 17 صورة
    اليس لاعبة الزمالك
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    الأمريكية ميا
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    حبيبة عصام لاعبة الأهلي
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    حبيبة عصام
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    ثنائي الأهلي لولو وميا
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    سليمزي لاعبة الزمالك
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    سليمزي لاعبة الزمالك
  • عرض 17 صورة
    لاعبات الزمالك
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    الكسندرا لاعبة الأهلي
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    ميرال خضر لاعبة الزمالك
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    ميرال خضر لاعبة الزمالك
  • عرض 17 صورة
    سليمزي لاعبة الزمالك
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    منة طارق لاعبة الأهلي
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كتبت-هند عواد:

حققت سيدات الأهلي والزمالك، أكبر انتصار في تاريخهن، في مبارياتهن ضد اتحاد بسيون والمصري على التوالي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري للسيدات.

وفازت سيدات الأهلي على اتحاد بسيون، بنتيجة 8-0، ليصلن إلى النقطة الـ15 بالمسابقة، بعد خمس جولات فقط، وسجلن أهداف الفريق، ميا داردن، منة طارق، حبيبة عصام هدفين، حبيبة عمر، لولو نصر، نادين غازي هدفين.

ومن جانبهن، فازت سيدات الزمالك على المصري البورسعيدي، بنتيجة 7-0، وسجلن الأهداف كل من، سليمزي هدفين، اليس أربعة أهداف، آية إبراهيم.

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