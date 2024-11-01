الدوري المصري.. سيدات الأهلي والزمالك يحققن الفوز الأكبر في تاريخهن

كتبت-هند عواد:

حققت سيدات الأهلي والزمالك، أكبر انتصار في تاريخهن، في مبارياتهن ضد اتحاد بسيون والمصري على التوالي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري للسيدات.

وفازت سيدات الأهلي على اتحاد بسيون، بنتيجة 8-0، ليصلن إلى النقطة الـ15 بالمسابقة، بعد خمس جولات فقط، وسجلن أهداف الفريق، ميا داردن، منة طارق، حبيبة عصام هدفين، حبيبة عمر، لولو نصر، نادين غازي هدفين.

ومن جانبهن، فازت سيدات الزمالك على المصري البورسعيدي، بنتيجة 7-0، وسجلن الأهداف كل من، سليمزي هدفين، اليس أربعة أهداف، آية إبراهيم.

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