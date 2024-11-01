اصطدمت بلاعب.. إصابة حكمة مصرية في إحدى مباريات بطولة الجمهورية

كتبت-هند عواد:

شهدت إحدى المباريات فى بطولة الجمهورية للشباب، بين فريقي الانصر والترام (منطقة الإسكندرية)، إصابة الحكم التي تدير المباراة، بعد اصطدام أحد اللاعبين بها.

وتعرضت آية عبد الحكيم الشهيرة بـ"آية بطوط"، للإصابة أثناء المباراة، بعدما اصطدم بها أحد اللاعبين، لتخرج من اللقاء في عربة الإسعاف إلى أقرب المستشفيات، وأثبتت الأشعة إصابتها بتمزق وتحتاج إلى راحة أسبوعين.

آية بطوط صاحبة الـ22 عاما، بدأت مسيرتها كلاعبة كرة قدم في عمر الـ11 عاما، مع فريق الترام ثم دلفي، وقبل 4 سنوات وبالتحديد عام 2020، قررت احتراف التحكيم.

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