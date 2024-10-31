عودة المسابقة.. انطلاق الجولة الخامسة من الدوري المصري للسيدات

كتبت-هند عواد:

تعود منافسات الدوري المصري للسيدات موسم 2024-2025، اليوم الخميس، بعد التوقف بسبب الأجندة الدولية للمنتخبات، وشهد الجولة الخامسة للمسابقة العديد من المواجهات، أبرزها لقاء الزمالك والمصري.

وجاء جدول مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري للسيدات، كالآتي:

الخميس 31 أكتوبر

وادي دجلة - المقاولون العرب، الساعة الثانية والنصف عصرًا.

إنبي – البنك الأهلي، الساعة الثانية والنصف عصرًا.

الجمعة 1 نوفمبر

الزمالك – المصري، الساعة الثانية والنصف عصرًا.

المعادي – اليخت، الساعة الثانية والنصف عصرًا.

اتحاد بسيون – الأهلي، الساعة الثانية والنصف عصرًا.

الاتحاد السكندري – الطيران، الساعة الثانية والنصف عصرًا.

الجونة – مسار، الساعة الثانية والنصف عصرًا.

وتشهد الجولة الخامسة من الدوري المصري للسيدات، غياب ثلاث فرق وهي، بيراميدز لأن عدد الفريق التي شاركت في بداية الموسم 19 ويغيب فريق كل جولة، مودرن سبورت لانسحاب الأميرية، بالم هيلز لانسحاب دلفي.