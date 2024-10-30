وسام أبو علي السيدات.. حكاية 6 فلسطينيات في الدوري المصري

كتبت-هند عواد:

أصبح اللاعب الفلسطيني محط أنظار أندية الدوري المصري، خاصة مع تألق وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي الذي يواصل تألقه بعد حصده لقب هداف الدوري الموسم الماضي، كما أنه يتم تسجيل الفلسطيني كلاعب مصري.

وعلى خطى دوري الرجال، تتعاقد أندية السيدات وعلى رأسها الأهلي والزمالك مع لاعبات فلسطينيات، وهن، نادين محمد وأحلام نصر "لولو" وسارة الكرد للأهلي، وميرال خضر لاعبة الزمالك، بالإضافة إلى حلا وسيرين لاعبتي بيراميدز.

ثلاث فلسطينيات في الأهلي

في المشاركة الأولى للأهلي في الدوري المصري للسيدات، تعاقد مع ثلاث لاعبات فلسطينيات وهن المدافعة سارة الكرد وفي وسط الملعب أحلام نصر ونادين محمد.

وكانت سارة الكرد صاحبة الـ19 عاما لاعبة ضمن صفوف نادي هبوعيل القدس ومثلت منتخب فلسطين، وفي بطولة غرب آسيا للسيدات 2024، خاضت مباراة العراق، وأثناء عزف النشيد الوطني، لقطتها عدسات الكاميرات وهي تبكي متأثرة.

وفي نفس البطولة السابقة، كانت اللاعبة الأخرى نادين محمد (21 عاما)، تشارك بشكل أساسي مع منتخب فلسطين، وتعاقد الأهلي مع نادين من نادي توركييم سبور برلين الألماني.

وانضمت أحلام نصر "لولو" صاحبة الـ19 عاما، إلى الأهلي، في صفقة انتقال حرة، والتي ظهرت بشكل أساسي مع الفريق في الجولات الماضية.

لاعبة وحيدة في الزمالك

وبالنسبة للزمالك، لم يتعاقد سوى مع فلسطينية واحدة، وهي مهاجمة منتخب فلسطين الشابة ميرال قسيس صاحبة الـ18 عاما، وكانت ميرال لاعبة لنادي الديار، وعلى الرغم من عدم تسجيلها للزمالك حتى الآن، إلا أنها أحرزت 45 هدفا مع ناديها الموسم الماضي.

لاعبتان في بيراميدز

وضم نادي بيراميدز للسيدات، لاعبتان فلسطينيتان، المدافعة سيرين غطّاس (24 عاما)، المهاجمة حلا صرّاوي (21 عاماً)، اللتين سجلتا في مباراة الفريق ضد دلفي، وتعاقد بيراميدز مع سيرين من نادي الارثوذكسي الثقافي العربي بيت ساحور.

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