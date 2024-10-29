المدير الفني لسيدات الأهلي يؤازر الفريق ضد العين (صور)

منار السيد: "فوزنا على الزمالك مهم للمنافسة على الدوري"

ديميتري لوبوف يتحدث لمصراوي عن.. منافسة الأهلي على لقب الدوري.. وأزمة

تعادل سلبي بين مسار وإيد كوينز النيجيري في دوري أبطال أفريقيا للسيدات

كتبت - نهى خورشيد

تواجد الفرنسي ديميتري لوبوف المدير الفني لسيدات الأهلى في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين القلعة الحمراء والعين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال 2024.

ونشر لوبوف عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ستوري خلال تواجده بالمدرجات موجهاً رسالة للأحمر:"ساعة قبل انطلاق صافرة البداية؛ يلا يا أهلي".

وكان الأهلي توج بقلب السوبر المصري على حساب الزمالك، قبل أيام من مواجهة العين الإماراتي بكأس إنتركونتيننتال.