مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

المدير الفني لسيدات الأهلي يؤازر الفريق ضد العين (صور)

08:43 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    المدير الفني لسيدات الأهلي يؤازر الفريق ضد العين
  • عرض 4 صورة
    المدير الفني لسيدات الأهلي يؤازر الفريق ضد العين
  • عرض 4 صورة
    المدير الفني لسيدات الأهلي يؤازر الفريق ضد العين
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - نهى خورشيد
تواجد الفرنسي ديميتري لوبوف المدير الفني لسيدات الأهلى في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين القلعة الحمراء والعين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال 2024.

ونشر لوبوف عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ستوري خلال تواجده بالمدرجات موجهاً رسالة للأحمر:"ساعة قبل انطلاق صافرة البداية؛ يلا يا أهلي".

وكان الأهلي توج بقلب السوبر المصري على حساب الزمالك، قبل أيام من مواجهة العين الإماراتي بكأس إنتركونتيننتال.

سيدات الأهلي الأهلي العين الإماراتي ديميتري لوبوف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بسبب الانسحاب.. أول عقوبة في دوري السيدات على دلفي

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو