"5 لاعبات فقط والمشاركة في الدرجة الثانية".. لماذا تنسحب الفرق من دوري السيدات؟

كتبت-هند عواد:

يواجه الموسم التاريخي من الدوري المصري للسيدات، أزمة باستمرار مسلسل الانسحابات، التي بدأت قبل 24 ساعة من صافرة البداية وظهرت من جديد بعد مرور 4 جولات فقط.

على الرغم من أن النسخة الحالية من الدوري المصري للسيدات، تعتبر تاريخية، بمشاركة 19 فريقا للمرة الأولى بينهم قطبي الكرة المصري، إلا أنه بعد مرور 4 جولات حدثت عدة أزمات، أبرزها الانحساب، من المباريات ثم الدوري نفسه.

وقبل 24 ساعة من انطلاق الدوري المصري للسيدات، انسحب فريق الأميرية من البطولة، وبعد مرور 4 جولات، لحق به فريق دلفي، بعدما انسحب من مباراة مسار وقبلها لم يخوض مباراة إنبي، بسبب تأجير ملعب المباراة.

لما تنحسب الفرق من دوري السيدات؟

اختلفت الأسباب المؤدية لانسحاب الأميرية ودلفي من الدوري المصري للسيدات، فكان اعتذار الأميرية عن عدم خوض البطولة، بسبب سحب المستثمر جميع اللاعبات لصالح فريقه الآخر SAK الذي سيشارك في دوري الدرجة الثانية، وفقا لما قاله شريف فاروق المدير الفني لفريق الأميرية لكرة القدم النسائية وهو نفسه مالك نادي شركة الكرة SAK في تصريحات خاصة لـ"مصراوي".

وكشف محمد إبراهيم رئيس جهاز الكرة النسائية في نادي دلفي، سبب الانسحاب من البطولة، وقال في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "انسحب الفريق الأول فقط، ونكمل بفريق 2009، والجميع مستمر فيما عدا 5 لاعبات من الفريق الأول رحلوا، لأننا كنا نشارك في البطولة بـ5 لاعبات فريق أول فقط وباقي اللاعبات من فريق 2009 الذي يشارك في دوري الجمهورية".

وأوضح: "حفاظا على البنات الصغيرين انسحبنا، لأنهن يلعبن مع الفريق الأول وهذا احتكاك قوي عليهن، خوفا عليهن من الإصابة القوية، بالنسبة للتدعيمات تولينا المهمة قبل انطلاق الموسم، وكان هذا الفريق موجود، لا نعلم شئ عما سبق، وقدمنا اعتذار لاتحاد الكرة المصري وقبله، وبالنسبة لفريق 2009 إن شاء الله العام المقبل يكون حصل على الخبرة الكافية واحتكاك أكبر للمشاركة".

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