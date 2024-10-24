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أمنية سمير لاعبة الأهلي تجري جراحة الصليبي

04:05 ص الخميس 24 أكتوبر 2024
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    إصابة لاعبة الأهلي لكرة القدم سيدات
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    لاعبات الأهلي لكرة القدم
  • عرض 4 صورة
    لاعبات النادي الأهلي
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كتبت-هند عواد:

خضعت أمنية سمير لاعبة الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، إلى جراحة الصليبي، بعد إصابتها في مباراة الجولة الأولى ضد الزمالك.

ونشرت أمنية سمير صورا لها من داخل أحد المستشفيات، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة لاعبات الفريق.

وزارت لاعبات وادي دجلة نهى وجيهان الصلح ومنار السيد وجوي عماد، لاعبة الفريق السابقة أمنية سمير، ونشرت الأخيرة صورة لهم عبر "إنستجرام".

وتعرضت أمنية سمير للإصابة في مباراة الزمالك، بالجولة الأولى من الدوري المصري للسيدات 2024-2025، وكان الأهلي تعاقد معها من نادي أبها السعودي.

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