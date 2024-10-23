"حكايتي بدأت في الشارع".. مصراوي يحاور حارس مرمى الزمالك صاحبة اللقطة الشهيرة في مباراة زد

كتبت - نهى خورشيد

تمتلك كل لاعبة كرة قدم قصة كبيرة، قد تكون نموذج وحكاية إلهام لفتاة أخرى تدفعها لتحقيق أحلامها.

ومنذ بداية الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز للسيدات، برز عديد من اللاعبات، يسعى المتابعين لمعرفة حكايتهم مع كرة القدم.

أجري "مصراوي" حواراً مع نورا مندور حارس مرمى الزمالك، لتحكي عن بدايتها مع كرة القدم، وطموحها مع الفارس الأبيض في الموسم الاستثنائي من الدوري الممتاز لكرة السيدات.

بدأت نورا مندور عملها كمدرب عام، ولعبت لعدة أندية مصرية، منها؛ الإسماعيلي، منتخب السويس، المصري القاهري، ميت الخولي في دمياط، سوهاج، ومركز شباب الزهور والمعارف في بورسعيد.

لديها خبرة تتجاوز 20 عامًا كلاعبة، حيث كانت تلعب في مركز “المساك”، وهو المركز الذي تميزت فيه طوال مسيرتها قررت الانتقال إلى مركز حارس المرمى في الموسم الماضي، رغم سنواتها طويلة كلاعبة في مركز الدافع.

وفيما يلي أسئلة الحوار..

في البداية، ما هي قصتك مع كرة القدم؟

بدأت عندما كنت ألعب كرة قدم في شارعنا، وكنت الفتاة المميزة بين الأولاد، كان هناك عم منير، رحمه الله، عاشقٌ لكرة القدم، لاحظ موهبتي فأخذني إلى المدرب كابتن مجدي سمك.

انضممت بعدها إلى أول نادٍ في بورسعيد، وهو نادي الغزل، وهنا بدأت انطلاقتي الحقيقية.لكن ظهرت بعض العقبات من جانب عائلتي، خاصة أنني كنت في المرحلة الثانوية، وكانوا يعترضون خوفاً من أن يؤثر ذلك على دراستي.

على العكس، أصريت على الاستمرار في اللعب واهتممت بدراستي حتى تخرجت من كلية التجارة بتقدير جيد جداً، لدي دائماً قناعة راسخة بفكرة وهي: “كن محباً لما تفعله وستعطي أكثر مما يُطلب منك”.

وأعمل في مجال التحكيم أيضاً منذ فترة طويلة، ولا زالت وحكمت العديد من اللقاءات ومنها مباراة للمصري أثناء قيادة حسام حسن.

كيف تستعدين لأي مباراة؟

أجهز حقيبتي في الليلة السابقة، وأنام مبكراً، وأستيقظ لصلاة الفجر، ثم أجهز حاجاتي وأتوكل على الله وأتوجه إلى النادي.

ما هي كواليس مواجهة الأهلي في الدوري؟

المباراة لها حسابات خاصة، حيث إن كرة القدم في مصر تتمحور حول قطبي الكرة المصرية: الأهلي والزمالك، مع احترامي لبقية الأندية الجماهيرية الأخرى، ولأنها كانت أول سنة تُقام فيها كرة القدم النسائية بمشاركة القطبين، كان من الطبيعي أن تهتم وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بهذا الحدث الكبير.

بعد مباراة الأهلي، أغلقنا تلك الصفحة و اعتبرناها نقطة انطلاق جديدة، خصوصاً بعد فوزنا على فريق محترم مثل فريق زد، الذي يمتلك إمكانيات كبيرة، نعتبر هذا الفوز البداية، ونسأل الله التوفيق فيما هو قادم.

ما هو طموحك مع الفريق خلال الموسم الحالي؟

الوصول إلى منصة التتويج، لأننا نمثل نادياً عظيماً، وهو نادي الزمالك، الذي يستحق منا التضحية بكل شيء لإسعاد جماهيره. وأخيراً، كل ما حققته حتى الآن بفضل الله، وبفضل صديقة عمري "تابو"، التي تسير معي في كل خطوة، سواء في مجال التحكيم أو التدريب أو اللعب.

ما تعليقك على لقطة مباراة زد؟

بالنسبة للّقطة التي تصدرت الترند في مباراة زد، أي حارس مرمى في العالم قد يرتكب أخطاء، وعندما طلبت مني الحكم إحضار الكرة واللعب، ظننت أن اللعب توقف أو أن هناك شيئاً آخر.

بالطبع، تم تناول الموضوع بطريقة ساخرة، لكني لم ألتفت لهذه التعليقات لأن البعض لا يفهم التفاصيل. أرى أن كل ما حدث كان خيراً، والحمد لله.

ما هي رسالتك للاعبات كرة القدم؟

رسالتي لأي لاعبة: "اتعبي ولا تتوقفي عن تحقيق حلمك، فمهما طال الزمن، سيرضيك الله ويعوضك خيراً بإذنه."

ما رأيك في النسخة الحالية للدوري؟

الدوري هذا العام صعب للغاية، فهناك فرق كثيرة دخلت المنافسة، والمنافسة ستكون شرسة، أما عن فرص الزمالك، فبإذن الله، سنكون منافساً قوياً، ونسعى للتواجد في المربع الذهبي.

ما رأيك في التعليقات التي يتعرض لها لاعبات كرة القدم؟

أرى أن أغلب التعليقات على كرة القدم النسائية تتسم بالسخرية والتنمر بلا مبرر. من وجهة نظري، يجب أن نتدرب ونحول هذا التنمر إلى دافع لنكون أبطالاً.