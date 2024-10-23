"صاحب واقعة تأجير الملعب".. انسحاب فريق جديد من الدوري المصري للسيدات

كتبت-هند عواد:

أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم، الأندية المشاركة في الدوري المصري للسيدات 2024-2025، برفع اسم نادي دلفي من المسابقة.

وانسحب فريق دلفي من المباراة السابقة بالجولة الرابعة، ضد مسار، بعدما خسر في الجولة الثالثة من البنك الأهلي، بنتيجة 10-0.

وكان من المقرر أن يخوض 19 فريقا مسابقة الدوري المصري للسيدات، إلا أن فريق الأميرية أعلن انسحابه قبل 24 ساعة من انطلاق البطولة.

ولم يخض دلفي سوى مباراتين، ضد بيراميدز في الجولة الثانية والبنك في الثالثة، وخسر في الأولى بسباعية نظيفة، كما أنه صاحب واقعة تأجير ملعب المباراة إنبي في الجولة الأولى، ويمكن الإطلاع على تفاصيل الواقعة من هنا.

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