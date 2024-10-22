كتبت-هند عواد:

في بالو ألتو إحدى مدن مقاطعة سانتا كلارا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ولدت لاعبة مصرية تمكنت من تسجيل اسمها في تاريخ كرة القدم النسائية، ولُقبت بمحمد صلاح السيدات، بعدما ارتدت قمصان أشهر أندية العالم.

سامية آدم (28 عاما)، ولدت في بالو ألتو بالولايات المتحدة، في 19 أبريل 1996، وتحمل الجنسيتين، إلا أنه مثلت منتخب مصر، وتعتبر المهاجمة الأساسية مع الفراعنة.

ولعبت سامية آدم مع فريق سبيسيفك تايغرز الأمريكي، خلال سنوات دراستها في الجامعة، وفي موسم 2020-2021، انضمت إلى الجونة في مصر، وبعدها بدأت رحلة احترافها من جديد، ضمن صفوف جالطة سراي التركي، كأول مصرية تنضم إليه، وسجلت مع الفريق 5 أهداف.

وفي سبتمبر 2022، انتقلت سامية إلى نابولي الإيطالي، كأول مصرية تحقق هذا الإنجاز، وقالت في مقطع فيديو نشر على الحساب الرسمي للنادي على موقع "إكس": "مرحبا، أنا سامية آدم، أنا سعيدة لأنني انضممت إلى نادي نابولي للسيدات، واللعب في الدوري الإيطالي".

💙 "Sono felice di essere approdata a #Napoli e di giocare nel campionato italiano. Forza #Partenopee!" Samia Adam, duttile attaccante dal fisico imponente proveniente dal Galatasaray è una nuova calciatrice del #NapoliFemminile. pic.twitter.com/Ju1bt0dyl0 — Napoli Femminile (@NapoliFemminile) September 23, 2022

ومن الدوري الإيطالي للنمساوي، انتقلت سامية آدم إلى نادي لوستيناو دورنبيرن النمساوي، في الانتقالات الصيفية الماضية، لتبدأ صفحة جديدة للمهاجمة المصرية في الملاعب الأوروبية.

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