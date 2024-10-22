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"جنسيتين ولقبت بمحمد صلاح السيدات".. 30 صورة لرحلة احتراف سامية آدم لاعبة منتخب مصر (صور وفيديو)

09:32 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
  • عرض 34 صورة
  • عرض 34 صورة
    سامية آدم ومحمد صلاح
  • عرض 34 صورة
    سامية آدم لاعبة منتخب مصر
  • عرض 34 صورة
    سامية آدم لاعبة منتخب مصر
  • عرض 34 صورة
    سامية آدم لاعبة منتخب مصر
  • عرض 34 صورة
    سامية آدم بقميص جالطة سراي
  • عرض 34 صورة
    سامية آدم من مباراة منتخب مصر وجنوب السودان
  • عرض 34 صورة
    سامية آدم من مباراة منتخب مصر وجنوب السودان
  • عرض 34 صورة
    سامية آدم من مباراة منتخب مصر وجنوب السودان
  • عرض 34 صورة
    سامية آدم لاعبة منتخب مصر
  • عرض 34 صورة
    سامية آدم لاعبة منتخب مصر
  • عرض 34 صورة
    سامية آدم لاعبة منتخب مصر
  • عرض 34 صورة
    سامية آدم لاعبة منتخب مصر
  • عرض 34 صورة
    سامية آدم لاعبة منتخب مصر
  • عرض 34 صورة
    سامية آدم لاعبة منتخب مصر
  • عرض 34 صورة
    سامية آدم لاعبة منتخب مصر
  • عرض 34 صورة
    سامية آدم بقميص نادي نابولي الإيطالي
  • عرض 34 صورة
    سامية آدم بقميص نادي نابولي الإيطالي
  • عرض 34 صورة
    سامية آدم بقميص نادي نابولي الإيطالي
  • عرض 34 صورة
    سامية آدم بقميص نادي نابولي الإيطالي
  • عرض 34 صورة
    سامية آدم لاعبة منتخب مصر
  • عرض 34 صورة
    سامية آدم بقميص نادي نابولي الإيطالي
  • عرض 34 صورة
    سامية آدم بقميص نادي نابولي الإيطالي
  • عرض 34 صورة
    سامية آدم بقميص نادي لوستيناو دورنبيرن النمساوي
  • عرض 34 صورة
    سامية آدم بقميص نادي نابولي الإيطالي
  • عرض 34 صورة
    سامية آدم بقميص نادي لوستيناو دورنبيرن النمساوي
  • عرض 34 صورة
    سامية آدم بقميص نادي نابولي الإيطالي
  • عرض 34 صورة
    سامية آدم بقميص نادي لوستيناو دورنبيرن النمساوي
  • عرض 34 صورة
    سامية آدم بقميص جالطة سراي
  • عرض 34 صورة
    سامية آدم بقميص نادي نابولي الإيطالي
  • عرض 34 صورة
    سامية آدم بقميص جالطة سراي
  • عرض 34 صورة
    سامية آدم بقميص جالطة سراي
  • عرض 34 صورة
    سامية آدم لاعبة منتخب مصر
  • عرض 34 صورة
    سامية آدم بقميص نادي لوستيناو دورنبيرن النمساوي
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كتبت-هند عواد:

في بالو ألتو إحدى مدن مقاطعة سانتا كلارا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ولدت لاعبة مصرية تمكنت من تسجيل اسمها في تاريخ كرة القدم النسائية، ولُقبت بمحمد صلاح السيدات، بعدما ارتدت قمصان أشهر أندية العالم.

سامية آدم (28 عاما)، ولدت في بالو ألتو بالولايات المتحدة، في 19 أبريل 1996، وتحمل الجنسيتين، إلا أنه مثلت منتخب مصر، وتعتبر المهاجمة الأساسية مع الفراعنة.

ولعبت سامية آدم مع فريق سبيسيفك تايغرز الأمريكي، خلال سنوات دراستها في الجامعة، وفي موسم 2020-2021، انضمت إلى الجونة في مصر، وبعدها بدأت رحلة احترافها من جديد، ضمن صفوف جالطة سراي التركي، كأول مصرية تنضم إليه، وسجلت مع الفريق 5 أهداف.

وفي سبتمبر 2022، انتقلت سامية إلى نابولي الإيطالي، كأول مصرية تحقق هذا الإنجاز، وقالت في مقطع فيديو نشر على الحساب الرسمي للنادي على موقع "إكس": "مرحبا، أنا سامية آدم، أنا سعيدة لأنني انضممت إلى نادي نابولي للسيدات، واللعب في الدوري الإيطالي".

ومن الدوري الإيطالي للنمساوي، انتقلت سامية آدم إلى نادي لوستيناو دورنبيرن النمساوي، في الانتقالات الصيفية الماضية، لتبدأ صفحة جديدة للمهاجمة المصرية في الملاعب الأوروبية.

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سامية آدم منتخب مصر الدوري الإيطالي محمد صلاح كرة القدم سيدات
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