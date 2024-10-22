"انسحاب ثالث وتصرف غريب من الحارسة".. غرائب الجولة الرابعة من دوري السيدات (صور وفيديو)

كتبت-هند عواد:

شهدت الجولة الرابعة من الدوري المصري للسيدات لقطات غريبة، استكمالا لسلسلة من المواقف التي تحدث في البطولة، بدأت بانسحاب فريق الأميرية، قبل 24 ساعة من صافرة البداية، وذلك للمشاركة مع فريق SAK، في الدرجة الثانية.

وبدأت غرائب الجولة الرابعة، بانسحاب فريق دلفي من مواجهة مسار (توت عنخ آمون سابقا)، إذ أن الأخير وصل إلى ملعب المباراة ولم يجد المنافس، وكان دلفي خسر في الجولة الثالثة من البنك الأهلي، بنتيجة 10-0.

ويعتبر هذا الانسحاب الثالث على التوالي أمام مسار، إذ أن الأمر تكرر في الجولة السابقة، وذهب الفريق إلى ملعب الاتحاد السكندري، إلا أن الأخير لم يذهب إلى ملعب المباراة، ويعتبر مسار فائزا في اللقائين السابقين بثنائية نظيفة.

وفي الجولة الثانية، انسحب فريق اتحاد بسيون للسيدات أمام مسار، وذلك في الشوط الثاني، بعد تأخره في النتيجة بسباعية نظيفة في الشوط الأول.

كما شهدت مباراة الزمالك والمقاولون العرب، لقطة غريبة، حينما تصدت حارسة المقاولون لكرة من سلميزي بالير محترفة الأبيض، إلا أن الكرة أفلتت من يديها لتحاول المدافعة إخراج الكرة، لكنها تسكنها في شباكها بالخطأ.

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